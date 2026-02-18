За скручивание пробега предложили сажать в тюрьму

Депутат Панеш предложил штрафовать продавцов авто за скручивание пробега

Скручивание пробега и удаление данных о ДТП из истории автомобиля могут стать уголовно наказуемыми деяниями. С такой инициативой выступил зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, до 90% машин на отечественном вторичном рынке продаются с искаженными данными о реальном пробеге.

Парламентарий обратил внимание на расцвет целой теневой индустрии. В сети открыто работают фирмы, которые под видом консалтинга предлагают «почистить» электронные базы данных об автомобилях. За деньги они удаляют записи о ДТП, страховых выплатах, фактах использования в такси или участии в аукционах битых авто. Эти действия, по сути, создают у покупателя ложное представление о техническом состоянии машины, что прямо влияет на безопасность и может привести к финансовым потерям.

Прямого запрета на корректировку пробега в российских законах сейчас нет. Однако, как отмечает Панеш, если продавец намеренно скрыл дефекты или скрутил одометр для обмана, его действия уже могут квалифицироваться как мошенничество по 159-й статье УК. Правда, на практике привлечь к ответственности удаётся далеко не всегда, хотя некоторые судебные прецеденты существуют.

Депутат считает, что полумер недостаточно. Он предлагает установить серьезные административные штрафы – от 100 до 300 тысяч рублей. А за повторное нарушение или действия в крупном размере должна наступать уже уголовная ответственность, вплоть до реального лишения свободы. По его мнению, аналогичные законы, успешно работающие в ряде других стран, стоит взять за образец.

Одних лишь запретов, впрочем, мало. Каплан Панеш настаивает на ускорении внедрения электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) с накопительной историей пробега. Если данные о километраже будут автоматически фиксироваться при каждом техосмотре, страховом случае или визите в официальный сервис, любую манипуляцию с одометром можно будет выявить моментально.

Также парламентарий предлагает наделить Роскомнадзор или другие контролирующие органы правом оперативно блокировать сайты, которые рекламируют услуги по взлому баз и фальсификации истории. Само существование таких предложений в открытом доступе он называет вызовом обществу и государству. По его мнению, граждане не должны в одиночку бороться с мошенниками, превращающими рынок подержанных авто в опасную зону. Задача власти – создать систему, которая сделает обман невыгодным и технически сложным.

