ГАЗелям готовят апгрейд — под обновление попадут тысячи машин

ГК СТТ объявила о старте программы по масштабному обновлению коммерческой техники

Обновление, анонсированное дистрибьютором нижегородской техники, коснется бортового оборудования коммерческих машин. Сообщается, что более 16 тысяч транспортных средств пройдут бесплатную модернизацию.

В результате у владельцев коммерческой техники появится возможность пользоваться цифровыми сервисами управления автопарком. Суть в том, что на автомобили будут ставить новые блоки ЭРА-ГЛОНАСС, ключевая особенность которых – встроенный телематический модуль, открывающий прямой доступ к экосистеме «Спутник Автопарк». Это превращает стандартную систему безопасности в мощный инструмент мониторинга, говорится в сообщении компании.

С подключенной платформой «Спутник Автопарк» можно в режиме реального времени отслеживать местоположение ТС, контролировать расход топлива, анализировать стиль вождения и планировать техническое обслуживание. В компании говорят, что новые блоки обеспечивают надежную связь в экстренных ситуациях и соответствуют госстандартам.

Все работы по замене блоков и настройке оборудования проводятся за счет компании, подчеркивается в пресс-релизе. Владельцы транспортных средств могут пройти апгрейд оборудования в любом сертифицированном сервисном центре. Участвует ли машина в программе, можно уточнить, введя VIN-номер на сайте ГК СТТ, или обратившись в сервисный центр.

