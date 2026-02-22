#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota RAV4
22 февраля
На сколько подорожает Toyota RAV4 после введения новых правил растаможки?
Новые правила растаможки из ЕАЭС поднимут цену...
В Нижнем Новгороде начали производство моделей «Волга»
22 февраля
В Нижнем Новгороде начали производство моделей «Волга»
Новый автомобильный проект «Волга» стартовал в...
Представительский кабриолет. Эскиз Владимира Арямова.
22 февраля
Двери, крылья и хвосты — удивительные фантазии автодизайнеров СССР
Эксперт Канунников показал, о каких машинах...

ГАЗелям готовят апгрейд — под обновление попадут тысячи машин

ГК СТТ объявила о старте программы по масштабному обновлению коммерческой техники

Обновление, анонсированное дистрибьютором нижегородской техники, коснется бортового оборудования коммерческих машин. Сообщается, что более 16 тысяч транспортных средств пройдут бесплатную модернизацию.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

В результате у владельцев коммерческой техники появится возможность пользоваться цифровыми сервисами управления автопарком. Суть в том, что на автомобили будут ставить новые блоки ЭРА-ГЛОНАСС, ключевая особенность которых – встроенный телематический модуль, открывающий прямой доступ к экосистеме «Спутник Автопарк». Это превращает стандартную систему безопасности в мощный инструмент мониторинга, говорится в сообщении компании.

С подключенной платформой «Спутник Автопарк» можно в режиме реального времени отслеживать местоположение ТС, контролировать расход топлива, анализировать стиль вождения и планировать техническое обслуживание. В компании говорят, что новые блоки обеспечивают надежную связь в экстренных ситуациях и соответствуют госстандартам.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Все работы по замене блоков и настройке оборудования проводятся за счет компании, подчеркивается в пресс-релизе. Владельцы транспортных средств могут пройти апгрейд оборудования в любом сертифицированном сервисном центре. Участвует ли машина в программе, можно уточнить, введя VIN-номер на сайте ГК СТТ, или обратившись в сервисный центр.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
22.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0