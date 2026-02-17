Газели получили еще одну обновку

Коммерческие автомобили Газель NN и Next теперь доступны в оттенке металлик Silver Blue

Компания «Современные транспортные технологии» объявила о расширении цветовой палитры своих бестселлеров – к покупателям теперь отправляются Газель NN и Газель Next, окрашенные в элегантный серебристо-синий цвет под названием Silver Blue.

Новый цвет предлагается в исполнении металлизированной эмали, благодаря чему краска эффектно переливается на солнце и подчеркивает строгие линии кузова, делая облик машины более солидным и динамичным.

В первую очередь освежить цветовую гамму смогут владельцы цельнометаллических фургонов Газель NN, Соболь NN, а также Газель Next с однорядной и двухрядной кабиной.

В компании отмечают, что в ближайших планах – сделать стильный оттенок Silver Blue доступным для всех без исключения модификаций модельных рядов Next и NN.

Это обновление стало очередным шагом в улучшении потребительских качеств техники. Стоит напомнить, что совсем недавно инженеры также серьезно поработали над безопасностью внедорожных версий: полноприводные Газель NN и Соболь NN теперь оснащаются современной системой курсовой устойчивости (ESC).

Этот умный комплекс объединяет в себе целый арсенал помощников, включая антиблокировочную систему (ABS), противобуксовочную систему (ASR), ассистента экстренного торможения (BAS) и систему помощи при трогании на подъеме (HSA), что делает управление автомобилем не только приятным, но и максимально безопасным в любых дорожных условиях.

