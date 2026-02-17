#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
17 февраля
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
Эксперты дали полезные советы для водителей,...
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
17 февраля
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
Власти обсуждают идею распространения...
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
17 февраля
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
Эксперт Карандин о новых трендах параимпорта:...

Газели получили еще одну обновку

Коммерческие автомобили Газель NN и Next теперь доступны в оттенке металлик Silver Blue

Компания «Современные транспортные технологии» объявила о расширении цветовой палитры своих бестселлеров – к покупателям теперь отправляются Газель NN и Газель Next, окрашенные в элегантный серебристо-синий цвет под названием Silver Blue.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Новый цвет предлагается в исполнении металлизированной эмали, благодаря чему краска эффектно переливается на солнце и подчеркивает строгие линии кузова, делая облик машины более солидным и динамичным.

В первую очередь освежить цветовую гамму смогут владельцы цельнометаллических фургонов Газель NN, Соболь NN, а также Газель Next с однорядной и двухрядной кабиной.

В компании отмечают, что в ближайших планах – сделать стильный оттенок Silver Blue доступным для всех без исключения модификаций модельных рядов Next и NN.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Это обновление стало очередным шагом в улучшении потребительских качеств техники. Стоит напомнить, что совсем недавно инженеры также серьезно поработали над безопасностью внедорожных версий: полноприводные Газель NN и Соболь NN теперь оснащаются современной системой курсовой устойчивости (ESC).

Этот умный комплекс объединяет в себе целый арсенал помощников, включая антиблокировочную систему (ABS), противобуксовочную систему (ASR), ассистента экстренного торможения (BAS) и систему помощи при трогании на подъеме (HSA), что делает управление автомобилем не только приятным, но и максимально безопасным в любых дорожных условиях.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Современные транспортные технологии»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:«Современные транспортные технологии»
Количество просмотров 31
17.02.2026 
Фото:«Современные транспортные технологии»
Поделиться:
Оцените материал:
0