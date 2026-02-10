#
Российский полноприводник получил новую версию — подробности

Соболь NN 4х4 получил грузовое исполнение вместимостью 11,3 кубометра

Подразделение «Производство спецтехники» (ПСТ) Горьковского автозавода представило новую версию полноприводного Соболя NN 4х4.

Речь о шасси А21А12-520 с европлатформой вместимостью 11,3 кубометра. В ней можно разместить 5 европалет – внутренние длина и ширина составляют 2540х2140 мм. При этом высота грузового отсека – 2090 мм, что позволяет ходить в полный рост.

Загружать такую машину есть возможность с трех сторон: сзади тут распашные ворота, а по бокам – сдвижные шторы. А светопрозрачная вставка дает хорошую освещенность даже без включения плафона, отмечают разработчики.

Применена оцинкованная фурнитура дверей с запорами типа «Push 2», пол выстелен ламинированной фанерой 18 мм с насечкой против скольжения. Кроме того, из ламинированной фанеры сделана отбортовка высотой 40 см по периметру, дополненная четырьмя такелажными кольцами в полу – вкупе это должно обеспечить сохранность и груза, и тента.

Также в комплектацию входят выдвижная лесенка, резиновые отбойники, фиксаторы дверей, светодиодный фонарь. Напомним, Соболь NN 4х4 комплектуется 2,5-литровым дизелем G51C (149 л.с., 420 Нм, Евро-5), 6-ступенчатой коробкой передач и 2-ступенчатой раздаточной коробкой с электронным управлением. Дорожный просвет полноприводника – 220 мм. В базовое оснащение входят ESC и две подушки.

Пресс-служба Горьковского автозавода сообщает, что новое исполнение полноприводного Соболя уже освоено в производстве.

Источник:  Автозавод NN
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19519
10.02.2026 
