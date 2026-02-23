Названы самые надежные гибриды на вторичном рынке

Topspeed привел Топ-10 самых долговечных гибридных авто с пробегом

Самый надежный гибридный автомобиль последних лет – это Lexus ES 300h 2017 года выпуска.

Эксперты аналитической компании iSeeCars поставили ему 96 баллов из 100, что практически идеально. По сути, владельцы подтверждают этот статус, называя машину близкой к совершенству. Правда, иногда они жалуются на мелкие глюки в мультимедийной системе или другой электронике, но это, скорее, досадные мелочи.

На втором месте с 92 баллами оказалась Toyota Camry Hybrid 2014 модельного года. Она не только редко ломается, но и демонстрирует завидную стойкость на вторичном рынке – ее стоимость падает очень медленно. Получается, это вложение, которое окупается и эксплуатацией, и при последующей продаже.

Тройку лидеров замыкает Toyota Avalon Hybrid 2021 года, тоже набравшая 92 балла. Вообще, эта модель могла бы оставаться топовой и сейчас, если бы в 2023 году ее не сменила новая Toyota Crown. Пока же Avalon запомнилась как образец надежности: тихая, невероятно экономичная и сделанная на совесть.

Остальные модели в топе

Следом в рейтинге идут более свежие и мощные гибриды. Porsche 911 GTS T-Hybrid 2025 года получил 91 балл, показав, что спортивный характер можно сочетать с доверием. За ним с 90 баллами расположилась Buick LaCrosse 2019 года с мягкой гибридной системой eAssist.

Следующую группу машин с оценкой 89 баллов составили Hyundai Sonata Hybrid 2019 года, Lincoln MKZ Hybrid 2019 года, Lexus GS 450h 2015 года и, что примечательно, Toyota Prius 2009 года выпуска – настоящий ветеран, все еще пользующийся уважением. Завершает десятку BMW 540i 2022 года с 88 баллами.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.