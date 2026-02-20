#
Председатель GWM: китайским автокомпаниям стоит поучиться у немцев и японцев
20 февраля
Президент совета директоров автокомпании Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь высказал мнение, что несмотря на растущую экспансию, китайская автомобильная промышленность все еще недотягивает до уровня мировых лидеров в технологическом плане. Его заявление, сделанное в начале февраля, стало публичным в тот самый момент, когда местные бренды демонстрируют впечатляющие успехи как внутри страны, так и за ее пределами.

По сути, глава одной из крупнейших автокомпаний Китая констатирует разрыв, который сохраняется даже на фоне очевидных рыночных побед. Китайские производители действительно отвоевали огромную долю у иностранных конкурентов у себя дома и активно наращивают присутствие в Европе и других регионах. Однако, как считает Вэй Цзяньцзюнь, за количественными показателями продаж и экспорта не всегда скрывается качественное технологическое превосходство.

По его словам, автопроизводители из Германии, Японии, Южной Кореи и США по-прежнему имеют преимущество в технологиях. Китайцам стоит поучиться у них.

В качестве примера грамотного подхода к качеству глава GWM привел Toyota, которая, несмотря на частые отзывные кампании, сохраняет доверие пользователей благодаря проактивному решению проблем и четкому информированию клиентов о ремонтах.

Глава Great Wall Motor призвал отрасль, несмотря на успехи, продолжать фокусироваться на качестве продукции, развитии технологий и долгосрочной конкурентоспособности.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

Источник:  CarNewsСhina
Ушакова Ирина
Фото:dpa/picture-alliance
20.02.2026 
Фото:dpa/picture-alliance
