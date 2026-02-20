Председатель GWM: китайским автокомпаниям стоит поучиться у немцев и японцев

Глава Great Wall Motor: Китай отстает от мирового автопрома

Президент совета директоров автокомпании Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь высказал мнение, что несмотря на растущую экспансию, китайская автомобильная промышленность все еще недотягивает до уровня мировых лидеров в технологическом плане. Его заявление, сделанное в начале февраля, стало публичным в тот самый момент, когда местные бренды демонстрируют впечатляющие успехи как внутри страны, так и за ее пределами.

По сути, глава одной из крупнейших автокомпаний Китая констатирует разрыв, который сохраняется даже на фоне очевидных рыночных побед. Китайские производители действительно отвоевали огромную долю у иностранных конкурентов у себя дома и активно наращивают присутствие в Европе и других регионах. Однако, как считает Вэй Цзяньцзюнь, за количественными показателями продаж и экспорта не всегда скрывается качественное технологическое превосходство.

По его словам, автопроизводители из Германии, Японии, Южной Кореи и США по-прежнему имеют преимущество в технологиях. Китайцам стоит поучиться у них.

В качестве примера грамотного подхода к качеству глава GWM привел Toyota, которая, несмотря на частые отзывные кампании, сохраняет доверие пользователей благодаря проактивному решению проблем и четкому информированию клиентов о ремонтах.

Глава Great Wall Motor призвал отрасль, несмотря на успехи, продолжать фокусироваться на качестве продукции, развитии технологий и долгосрочной конкурентоспособности.

