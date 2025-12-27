#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Iskra
27 декабря
Названы самые востребованные версии новой Искры
Эксперт Шапринский перечислил самые популярные...
Интерьер Kia K4
27 декабря
Мощный мотор, автомат, богатое оснащение — новый хэтчбек за 2 млн рублей
Цены на хэтчбек Kia K4 будут начинаться от 2...
Рейтинг самых быстрых броневиков — топ-5 военных спринтеров
27 декабря
Рейтинг самых быстрых броневиков — топ-5 военных спринтеров
Эксперт Крючков сравнил скоростные возможности...

GWM выкатила ретроновинку и намекнула на новый бренд

Китайская Great Wall Motor интригует, намекая на создание шестого бренда

Главный инженер компании Ли Фэй опубликовал в Weibo тизерные изображения новой модели в ретро-винтажном стиле, сопроводив их вопросом о скором появлении нового направления.

Рекомендуем
Что взять вместо Camry: надежный корейский седан от 1,5 млн

По его словам, автомобиль с округлым вытянутым кузовом и массивным хромированным бампером – не просто дополнение, а начало совершенно новой продуктовой серии. Его дизайн и философия намеренно контрастируют со всеми текущими брендами GWM: массовыми внедорожниками Haval, брутальными Tank, технологичным роскошным Wey, модным электробрендом Ora и пикапами Poer.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее в 2025 году GWM объявила о создании подразделения по производству ультра-люксовых автомобилей стоимостью от миллиона юаней.

Параллельно компания демонстрирует рост продаж: в ноябре было реализовано 133,2 тыс. авто, что на 4,6% больше, чем год назад. Особенно заметен прогресс в сегменте новых энергетических моделей и на зарубежных рынках, где продажи выросли на 11,4% и 32,7% соответственно. Таким образом, GWM не только обновляет модельный ряд, но и уверенно укрепляет свои позиции в мире.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  СarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 9
27.12.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0