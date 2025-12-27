GWM выкатила ретроновинку и намекнула на новый бренд

Китайская Great Wall Motor интригует, намекая на создание шестого бренда

Главный инженер компании Ли Фэй опубликовал в Weibo тизерные изображения новой модели в ретро-винтажном стиле, сопроводив их вопросом о скором появлении нового направления.

По его словам, автомобиль с округлым вытянутым кузовом и массивным хромированным бампером – не просто дополнение, а начало совершенно новой продуктовой серии. Его дизайн и философия намеренно контрастируют со всеми текущими брендами GWM: массовыми внедорожниками Haval, брутальными Tank, технологичным роскошным Wey, модным электробрендом Ora и пикапами Poer.

Ранее в 2025 году GWM объявила о создании подразделения по производству ультра-люксовых автомобилей стоимостью от миллиона юаней.

Параллельно компания демонстрирует рост продаж: в ноябре было реализовано 133,2 тыс. авто, что на 4,6% больше, чем год назад. Особенно заметен прогресс в сегменте новых энергетических моделей и на зарубежных рынках, где продажи выросли на 11,4% и 32,7% соответственно. Таким образом, GWM не только обновляет модельный ряд, но и уверенно укрепляет свои позиции в мире.

