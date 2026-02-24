#
В России появилось новое моторное масло для городской езды
Надо ли выполнять требования знаков, если на перекрестке никого нет
Что на самом деле губит моторы китайских кроссоверов?
ИноСМИ: Китай поможет вернуть на рынок легендарный российский автомобильный бренд

Carscoops: возрожденная Волга представила SUV на китайской платформе

Возрожденная Волга выходит на рынок с кроссовером, построенным на базе китайских моделей, что символизирует масштабную перестройку российской автопромышленности после ухода западных компаний, пишет издание Carscoops.

Новая Volga — сроки старта производства и продаж

Российский автопром сегодня выглядит совсем иначе, чем четыре года назад – до начала событий, изменивших ситуацию.

После ухода западных производителей их место быстро заняли китайские бренды, расширившие присутствие и захватившие значительную долю рынка. Однако на фоне этих изменений возвращаются и отечественные марки, и одна из самых узнаваемых – Волга.

Volga
Название Волга обрело известность в 1950-х как серия автомобилей представительского класса, выпускавшихся Горьковским автозаводом (ГАЗ) вплоть до 2012 года, когда производство было свернуто. В советское время Волга была не просто машиной – на ней передвигалась партийная и хозяйственная элита, что сделало ее настоящим культурным символом эпохи.

Спустя более чем десятилетний перерыв бренд наконец возвращается – изначально запуск планировался еще на 2024 год.

Компания Волга, ныне интегрированная с китайским концерном Changan (тут журналисты ошибаются, хотя изначально так и планировалось. — Прим. ред.), представила в мае 2024 года три модели: K30, X5 Plus и K40. В линейку вошли два кроссовера и седан, созданные на базе уже выпускаемых в Китае автомобилей Changan. По задумке, машины должны были собираться в России из китайских комплектующих, а старт продаж ожидался к концу 2024 года.

Однако по неизвестным причинам запуск не состоялся. Теперь же Волга, судя по всему, готова ко второй попытке: открыт новый русскоязычный сайт и опубликованы тизеры первой модели.

Автомобиль на тизере напоминает один из представленных ранее кроссоверов, но с небольшими изменениями в дизайне. Силуэт выдержан в классическом для внедорожников стиле: крупная решетка радиатора, квадратные колесные арки и корма со светодиодными фонарями, отдаленно напоминающими оптику Audi Q8.

Ожидается, что в гамму войдут еще две модели. Отдельный тизер салона показывает плоское снизу рулевое колесо, цифровую панель приборов и крупный центральный экран мультимедиа. В целом интерьер выглядит вполне традиционно – и, возможно, именно это сегодня и требуется.

Источник:  Carscoops
