Интерьер BAIC BJ41
22 февраля
Рама, полный привод, мощный мотор — в России наладят выпуск нового внедорожника
BAIC наладит выпуск рамного внедорожника BJ41 в...
Интерьер Kia Sportage
22 февраля
Самый популярный кроссовер Kia снова можно купить в России: сколько он стоит?
Новые кроссоверы Kia Sportage продают в России...
Тихий яд: какая незамерзайка медленно травит водителей?
22 февраля
Тихий яд: какая незамерзайка медленно травит водителей?
Врач Горбачева предупредила об отравлениях...

Самый популярный кроссовер Kia снова можно купить в России: сколько он стоит?

Новые кроссоверы Kia Sportage продают в России с ценами от 3 млн рублей

Kia Sportage по-прежнему активно ввозят в нашу страну, хотя официальные поставки давно прекратились. Машины едут через параллельный импорт из Китая, Южной Кореи, Казахстана и ОАЭ, причём их цена порой оказывается ниже, чем у прямых конкурентов из Поднебесной.

Kia Sportage
Kia Sportage

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Парадокс, но за некоторые китайские модели в этом классе сейчас просят больше денег. К примеру, Jaecoo J7 после январских изменений в комплектациях начинается от 3 169 000 рублей. Ровно столько же стоит базовая Omoda C7, а за Geely Atlas дилеры выставляют ценники от 3,76 миллиона.

За три миллиона московский частник готов под заказ привезти переднеприводный Sportage с двухлитровым мотором на 236 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом. Правда, в объявлении нет ни фото, ни подробного описания комплектации – только голая цена.

Во Владивостоке за аналогичную сумму уже сейчас можно купить полноприводную версию. Этот экземпляр оснащён атмосферным двигателем 2.0 (150 л.с.) и шестиступенчатым автоматом. Продавец утверждает, что в стоимость включён утильсбор, а в списке оборудования значатся красно-черный кожаный салон, руль с кожей, камера кругового обзора, электропривод багажника и двухзонный климат-контроль.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

В Новосибирске за три миллиона тоже предлагают машину под заказ – с передним приводом и чёрной кожей в салоне. Чуть дороже, за 3 190 000 рублей, тюменская компания готова поставить кроссовер с 1,6-литровым турбомотором на 180 сил, роботизированной коробкой и передним приводом. А за 3 210 000 рублей доставкой из Перми занимается уже целая фирма.

Как сегодня купить новый Kia и не переплатить

Вообще, в продаже на классифайдах висит больше сотни таких предложений. Заказать Sportage можно практически из любого крупного города: Санкт-Петербурга, Самары, Махачкалы, Казани, Краснодара и ещё десятка других.

Если же ждать не хочется, автомобили из наличия продаются минимум за 3 450 000 рублей. Найти их можно во множестве городов, включая Екатеринбург, Уфу, Москву, Калининград, Нижний Новгород, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 9
22.02.2026 
Фото:Kia
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32