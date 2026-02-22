Самый популярный кроссовер Kia снова можно купить в России: сколько он стоит?

Новые кроссоверы Kia Sportage продают в России с ценами от 3 млн рублей

Kia Sportage по-прежнему активно ввозят в нашу страну, хотя официальные поставки давно прекратились. Машины едут через параллельный импорт из Китая, Южной Кореи, Казахстана и ОАЭ, причём их цена порой оказывается ниже, чем у прямых конкурентов из Поднебесной.

Kia Sportage

Парадокс, но за некоторые китайские модели в этом классе сейчас просят больше денег. К примеру, Jaecoo J7 после январских изменений в комплектациях начинается от 3 169 000 рублей. Ровно столько же стоит базовая Omoda C7, а за Geely Atlas дилеры выставляют ценники от 3,76 миллиона.

За три миллиона московский частник готов под заказ привезти переднеприводный Sportage с двухлитровым мотором на 236 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом. Правда, в объявлении нет ни фото, ни подробного описания комплектации – только голая цена.

Во Владивостоке за аналогичную сумму уже сейчас можно купить полноприводную версию. Этот экземпляр оснащён атмосферным двигателем 2.0 (150 л.с.) и шестиступенчатым автоматом. Продавец утверждает, что в стоимость включён утильсбор, а в списке оборудования значатся красно-черный кожаный салон, руль с кожей, камера кругового обзора, электропривод багажника и двухзонный климат-контроль.

Интерьер Kia Sportage

В Новосибирске за три миллиона тоже предлагают машину под заказ – с передним приводом и чёрной кожей в салоне. Чуть дороже, за 3 190 000 рублей, тюменская компания готова поставить кроссовер с 1,6-литровым турбомотором на 180 сил, роботизированной коробкой и передним приводом. А за 3 210 000 рублей доставкой из Перми занимается уже целая фирма.

Вообще, в продаже на классифайдах висит больше сотни таких предложений. Заказать Sportage можно практически из любого крупного города: Санкт-Петербурга, Самары, Махачкалы, Казани, Краснодара и ещё десятка других.

Если же ждать не хочется, автомобили из наличия продаются минимум за 3 450 000 рублей. Найти их можно во множестве городов, включая Екатеринбург, Уфу, Москву, Калининград, Нижний Новгород, Челябинск и Ростов-на-Дону.

