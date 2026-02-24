Эти авто по цене от 3 до 5 млн руб. россияне чаще всего добавляли в «Избранное»
Аналитики платформы Авито Авто изучили пользовательские предпочтения и определили рейтинг новых автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей, которые россияне чаще всего откладывают в «Избранное».
В начале года безусловными фаворитами стали бренды из Поднебесной: первое место по популярности заняла Geely, за ней следуют Haval и Exeed.
Эксперты напоминают, что добавление машины в «Избранное» – это маркер серьезных намерений: 34% таких пользователей планируют совершить покупку в ближайшие три месяца, а еще 23% присматриваются к авто в течение года. Самой желанной моделью начала года стал Exeed RX, набравший 5,1% от всех сохраненных объявлений. В пятерку лидеров также вошли Jetour T1, Jaecoo J7 и две модели Exeed – GS8 и TXL.
Примечательно, что за последний год интерес сместился в сторону новых для рынка имен. Чаще всего в сохраненном стали появляться электрокары Evolute (рост в 5,5 раз) и автомобили Solaris (в 4,5 раза). Впечатляющий скачок популярности продемонстрировал и кроссовер Exeed RX - его добавляли в избранное в семь раз активнее, чем годом ранее.
Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников, количество сохранений машин в этом ценовом сегменте выросло на 8,4%, что говорит о формировании устойчивого отложенного спроса.
По его словам, покупатели сейчас тщательно исследуют рынок в ожидании выгодных условий, и, учитывая средний цикл принятия решения, реализация этого спроса может прийтись уже на весну.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте