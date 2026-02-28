#
Женственность в деталях: Bentley представила особую Bentayga — для невест

Спецверсию Bentley Bentayga с 4,0-литровым мотором выпустили тиражом в 10 единиц

Британский автопроизводитель Bentley выпустил в Японии лимитированную серию роскошного внедорожника, вдохновленную свадебными традициями.

Всего будет создано десять экземпляров роскошных Something Blue Collection, и несколько автомобилей уже нашли своих владельцев.

Спецверсия Bentayga получила название в честь викторианского свадебного обычая Something Four, снискавшего популярность в Японии. Он требует от невесты иметь при себе что-то старое, новое, взятое взаймы и обязательно голубое. Дизайнеры из ателье Mulliner обыграли эту традицию с утонченной сдержанностью, избегая откровенно тематических решений.

Bentley Bentayga Something Blue Collection
Bentley Bentayga Something Blue Collection

Кузов автомобиля окрашен в металлический белый оттенок Ice, который при определенном освещении отливает едва уловимым голубым. Эта же цветовая гамма поддерживается 22-дюймовыми колесными дисками и тормозными суппортами в тон кузову. В салоне синий присутствует в виде изящной вышивки на спинках кресел и миниатюрных цветочных узоров на приборной панели, в то время как основное пространство отделано кожей льняных и графитово-серых тонов.

Презентация новинки состоялась в элитном токийском торговом центре Ooyane Plaza.

Стоимость Bentayga Something Blue Collection стартует с 34 млн иен (около 220 тыс. долларов, или 17 млн рублей). Оснащение автомобиля осталось неизменным: под капотом установлен 4,0-литровый турбированный V8 мощностью 542 л.с., позволяющий тяжелому кроссоверу разгоняться до сотни всего за 4,5 секунды.

Bentley Bentayga Something Blue Collection
Bentley Bentayga Something Blue Collection
Bentley Bentayga Something Blue Collection
Bentley Bentayga Something Blue Collection
Bentley Bentayga Something Blue Collection
Bentley Bentayga Something Blue Collection

Источник:  Сarscoops
Алексеева Елена
Фото:Bentley
28.02.2026 
Фото:Bentley
