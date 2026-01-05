Богатые тоже плачут: у Bentley возникла серьезная проблема с деталью Samsung

Samsung уведомил Bentley о потенциальной проблеме с аккумуляторным блоком

Компания Samsung SDI, поставщик 18-киловаттных аккумуляторных элементов для Bentayga Hybrid, уведомила Bentley о потенциальной проблеме с аккумуляторным блоком в гибридном кроссовере.

Отзыву подлежат 130 автомобилей, произведенных с 13 по 28 сентября 2023 года.

Согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), высоковольтные аккумуляторные блоки в этих автомобилях могут перегреваться во время зарядки и в некоторых случаях загораться. Причина – возможное производственные дефекты: загрязнение частицами или повреждение сепаратора внутри элементов, что может привести к короткому замыканию и тепловому разгону.

Bentley Bentayga Hybrid

Bentley выпустит обновление программного обеспечения для выявления батарей, требующих замены. По оценкам компании, замены потребуют менее 1% аккумуляторов. На данный момент о случаях возгорания или травмах не сообщается, но производитель признает реальную опасность и принимает меры.

И хотя процент брака невысок, для люксового кроссовера стоимостью свыше $200 000 подобный инцидент является серьезной репутационной проблемой, так как от автомобилей такого ценового уровня ожидается безупречное качество и отсутствие скрытых дефектов.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»