В Россию привезли новые кроссоверы Bentley: известны цены

В РФ появились в продаже Bentley Bentayga 2025 г. в. по цене от 47 млн рублей

В российских автосалонах появились новые люксовые кроссоверы Bentley Bentayga 2025 года. Несмотря на то, что эта модель практически без изменений находится на рынке с 2015 года, она по-прежнему пользуется высоким спросом.

Внешний вид и технические характеристики Bentayga во многом схожи с аналогичными автомобилями, такими как Audi Q7, Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. Тем не менее, мастерство кузовщиков из Крю добавило автомобилю уникальные черты, подчеркивающие его английский стиль и статус.

В настоящее время у дилеров доступны два кроссовера черного цвета, которые отличаются лишь отделкой интерьера. Более доступный вариант Black Edition с раздельным задним рядом и темным интерьером предлагается частным продавцом из Москвы по цене 47 миллионов рублей.

Bentley Bentayga

Второй экземпляр в исполнении S с яркой отделкой продается у официального дилера за 49 миллионов рублей. Для желающих разнообразить свой выбор и сэкономить есть возможность заказать одну из пяти машин в разных комплектациях от трех компаний в Москве, начиная с цены в 29,8 миллиона рублей.

Интерьер Bentley Bentayga

Все автомобили оснащены одинаковым двигателем: под капотом установлен мощный V-образный 8-цилиндровый турбомотор объемом 4,0 литра, развивающий 550 лошадиных сил, который подключен к полноприводной системе через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»