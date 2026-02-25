#
Дилеры рассказали о возможностях сэкономить на новом авто

При покупке GAC GS8, Empow и M8 по трейд-ин можно сэкономить до 2,7 млн рублей

Как сообщили представители отрасли, максимальный дисконт достигается за счет программ трейд-ин и оплаты наличными.

Например, в пресс-службе «Автодома» рассказали, что в дилерских центрах GAC владельцы подержанных машин могут получить внушительную прибавку к бюджету покупки. Сдав свой старый автомобиль по программе трейд-ин, можно рассчитывать на выгоду до 2,7 млн рублей при выборе моделей GS8, Empow или M8.

Более того, в компании отметили особые условия для семей: при приобретении второго автомобиля бонус составит от 100 до 150 тысяч рублей, а для владельцев минивэнов, меняющих машину на M8, предусмотрена дополнительная привилегия в размере 300 тысяч рублей.

Не отстают и другие игроки рынка. В компании «Рольф» поделились деталями выгодных предложений на премиальные авто. Так, покупатели, рассчитывающиеся наличными, могут стать обладателями Exeed VX с выгодой более 1,5 миллиона рублей – теперь его цена стартует от 4 миллионов вместо прежних 5,5.

А для поклонников электромобилей действует двойная выгода: сочетание прямой скидки и господдержки позволяет приобрести Evolute I-Space всего за 2,59 млн, против прежних 3,79 млн рублей.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
25.02.2026 
Фото:freepik / prostooleh
