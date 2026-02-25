Гран-при
Бюджетный GAC GS3 с премиальной мультимедиа – шанс купить его еще есть

Кроссовер GAC GS3 сняли с продажи, но отдельные машины все еще есть у дилеров

Компактный и стильный кроссовер GAC GS3, который эксперты журнала «За рулем» похвалили за то, что он «избавляет водителя от лишних кабелей», неожиданно исчез из модельной линейки бренда в России.

Хотя именно этот автомобиль стоимостью от 2,4 млн руб. обеспечивал водителям уровень цифрового комфорта, недоступный многим конкурентам.

Главной фишкой GAC GS3 стало его мультимедийное оснащение, ведь в отличие от многих бюджетных «китайцев» этот кроссовер предлагает по-настоящему современный подход к подключению смартфонов.

Речь идет о десятидюймовом экране мультимедиа, который позволяет подключить Apple CarPlay «по воздуху» через Bluetooth, а наличие док-станции для беспроводной зарядки дополняет картину идеального «беспроводного» мира в салоне.

GAC GS3
GAC GS3

Увы, несмотря на неплохой спрос (по данным «Автостат Инфо» в 2025 году на учет встали 6080 экземпляров), компания GAC приняла решение исключить эту модель из линейки. Официальная причина – «текущая нестабильность автомобильного рынка» и комплекс экономических факторов.

Однако эксперты видят и другие, более прагматичные причины. Сегмент компактных кроссоверов сейчас перенасыщен, и покупатели чаще выбирают более массовые и раскрученные модели, вроде Haval Jolion, Belgee X50 или Tenet T4. Кроме того, мотор мощностью 170 л.с. выводит GS3 из «льготной зоны» налогообложения и утильсбора.

Теоретически мотор можно было бы «придушить», чтобы попасть в более выгодный коридор ставок, но для этого потребовался бы перезапуск сертификации, что, по все вероятности, финансово нецелесообразно.

Таким образом, новый GAC GS3 официально исчез из шоу-румов, однако называть модель «полностью потерянной» для рынка пока рано. По данным открытых источников на складах дилеров еще числится более двух десятков экземпляров.

Источник:  ВК
