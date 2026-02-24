Один из бестселлеров популярного бренда покинул РФ — почему?

В представительстве GAC разъяснили, почему GS3 исчез из модельного ряда в РФ

Российский офис марки GAC дал официальное объяснение по поводу исчезновения компакт-кроссовера GS3 из российской линейки бренда.

«В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов — от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения, — мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке. Сегодня наша приоритетная задача — детально изучить потребности, ожидания и отзывы клиентов, проанализировать рыночную динамику. Мы прорабатываем возможность возвращения GAC GS3: все решения будут приниматься исходя из актуальной ситуации и обратной связи от наших покупателей», – рассказали в компании.

Компакт-кроссовер GS3 – самая доступная модель GAC и один из бестселлеров. По данным «Автостат Инфо», в 2025 году на российский учет встали 6080 кроссоверов GS3, лучше продавался только GS8.

С другой стороны, GS3 конкурирует с куда более массовыми Belgee X50, Tenet T4 и Haval Jolion. При этом он не локализован, а отдача движка в 170 л.с. выводит его из « доутильной зоны»...

