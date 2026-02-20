Эти иномарки россияне начали везти из-за рубежа после 1 декабря

Эксперт Целиков рассказал, какие авто с мотором до 160 сил покупают в РФ

Изменение правил по утилизационному сбору, вступившее в силу с 1 декабря, буквально перевернуло рынок частного ввоза машин. Теперь льготы действуют только для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил, и это мгновенно отразилось на предпочтениях покупателей. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков изучил свежие данные и составил рейтинг самых популярных моделей в этом сегменте.

Абсолютным лидером, причем с огромным отрывом, оказался японский кроссовер Mazda CX-5. На его долю сейчас приходится больше четверти всего так называемого альтернативного импорта – целых 27,4%. По сути, каждый четвертый автомобиль, который частники везут в страну под новые правила, — это именно CX-5.

Вот как выглядит полный список самых востребованных иномарок мощностью до 160 л. с. по итогам исследования:

Mazda CX-5 – 27,4%

Skoda Superb – 7%

Toyota Camry – 5,2%

Kia Seltos – 4,7%

Volkswagen Tharu – 3,3%

Nissan Qashqai – 3%

Honda Vezel – 2,2%

Hyundai Tucson – 1,9%

Hyundai Elantra – 1,5%

Skoda Karoq – 1,4%

74,3% «параллельных» автомобилей мощностью до 160 л. с поступает в Россию напрямую из Китая, отметил Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube