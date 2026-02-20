Эти иномарки россияне начали везти из-за рубежа после 1 декабря

Экология
20 февраля
20 февраля
20 февраля
Изменение правил по утилизационному сбору, вступившее в силу с 1 декабря, буквально перевернуло рынок частного ввоза машин. Теперь льготы действуют только для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил, и это мгновенно отразилось на предпочтениях покупателей. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков изучил свежие данные и составил рейтинг самых популярных моделей в этом сегменте.

Абсолютным лидером, причем с огромным отрывом, оказался японский кроссовер Mazda CX-5. На его долю сейчас приходится больше четверти всего так называемого альтернативного импорта – целых 27,4%. По сути, каждый четвертый автомобиль, который частники везут в страну под новые правила, — это именно CX-5.

Вот как выглядит полный список самых востребованных иномарок мощностью до 160 л. с. по итогам исследования:

  • Mazda CX-5 – 27,4%
  • Skoda Superb – 7%
  • Toyota Camry – 5,2%
  • Kia Seltos – 4,7%
  • Volkswagen Tharu – 3,3%
  • Nissan Qashqai – 3%
  • Honda Vezel – 2,2%
  • Hyundai Tucson – 1,9%
  • Hyundai Elantra – 1,5%
  • Skoda Karoq – 1,4%
74,3% «параллельных» автомобилей мощностью до 160 л. с поступает в Россию напрямую из Китая, отметил Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
20.02.2026 
Фото:Unsplash
