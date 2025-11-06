Названы самые популярные легковые авто в России

Автостат: Haval как никогда приблизился к АВТОВАЗу по продажам

В октябре продажи новых легковушек поставили рекорд 2025 года: по данным агентства «Автостат», продано 165 702 машины, тогда как в сентябре было реализовано лишь 122 659.

Если сравнивать продажи за 10 месяцев 2025-го (1 061 625 машин), то падение по отношению к 2024 году – почти 20%, но если смотреть чисто по октябрьским продажам, этот год в минусе всего на 3,2%. Эксперты связывают такой всплеск с желанием людей обзавестись новой машиной раньше, чем повысится утильсбор. Самая популярная новая легковая машина – по-прежнему Lada Granta.

На втором месте – кроссовер Haval Jolion, на третьем – Lada Vesta, на четвертое с пятого поднялся Geely Monjaro.

По брендам: в октябре у Jetour, Belgee, Solaris и Toyota продажи выросли, а у Geely, Chery, Changan, Omoda и Lada – напротив, упали.

АВТОВАЗ, хоть и сохраняет 25,5% рынка по итогам 10 месяцев, но конкретно в октябре собрал лишь 20%, из-за чего Haval со своими почти 16% сократил отрыв до исторического минимума – он составил всего четыре процентных пункта.

