Эксперты перечислили причины всплеска продаж в октябре

Утильсбор всколыхнул авторынок – октябрьские продажи взлетели до рекорда

Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре совершили резкий скачок, увеличившись на 35% по сравнению с сентябрем и достигнув отметки в 165,7 тысячи штук.

По данным «Автостата», это лучший результат с ноября 2024 года. Хотя в годовом выражении рынок все еще демонстрирует спад на 3,2%, это в большей степени следствие аномально высоких продаж год назад.

Главной причиной ажиотажа стал анонсированный пересмотр правил расчета утилизационного сбора. Покупатели, опасаясь значительного подорожания машин в будущем, решили не откладывать приобретение и массово обратились в дилерские центры.

Интерес проявился не только к тем моделям, которые могут напрямую попасть под новые правила, а практически ко всем официально представленным в стране маркам.

Напряженная ситуация даже вынудила правительство перенести срок вступления нововведений на месяц, до 1 декабря.

Традиционно сильными факторами спроса стали осенний подъем рынка и завершение срока действия выгодных депозитных вкладов у населения. На фоне снижения ключевой ставки хранить деньги в банке стало менее выгодно, тогда как вложение в автомобиль, который может подорожать, выглядело привлекательной альтернативой.

Лидером продаж в октябре традиционно осталась Lada, реализовавшая 33,25 тысячи машин. Второе место занял Haval с впечатляющим ростом в 56,8%, а тройку лидеров замкнула Geely. При этом эксперты отмечают, что эпоха больших скидок подходит к концу. Дилеры постепенно сокращают дисконтные программы, поскольку запасы на складах сокращаются, и теперь у них есть возможность плавно повышать цены в ожидании индексации утильсбора.

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что ноябрь вряд ли сможет повторить успех октября. Основными причинами называются ограниченная доступность некоторых моделей и тот факт, что существенная часть спроса была реализована досрочно.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
06.11.2025 
Фото:Depositphotos
