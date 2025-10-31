Глава АВТОВАЗа рассказал, как новый утильсбор отразится на продажах Лады

Максим Соколов: влияние нового утильсбора на продажи Lada будет нейтральным

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник» заявил, что новый утилизационный сбор не повлияет на цены и продажи автомобилей Lada.

Причина проста: повышенный сбор будет действовать для машин с двигателем мощнее 160 л.с., а самая мощная Лада имеет всего 122 л.с.

Соколов отметил, что разрыв между этими цифрами настолько велик, что нововведение обойдет компанию стороной. Поэтому он даже не следит за датами введения новых правил, поскольку они касаются других сегментов рынка.

В сентябре Минпромторг предложил установить новые правила для утильсбора. Теперь сумма будет сильнее зависеть от мощности двигателя: чем он мощнее, тем выше сбор. Однако для частных лиц, которые ввозят для себя не очень мощные иномарки (до 160 л.с.), сохранятся льготные ставки.

Изначально новые правила планировали ввести 1 ноября 2025 года, но потом, по просьбе граждан, его перенесли на 1 декабря.

Форум-выставка «Российский промышленник» проходит с 29 по 31 октября.

Справка

Утилизационный сбор появился в 2012 году. Его главной целью была защита российского автопрома. В то время Россия вступала в ВТО, что вело к снижению таможенных пошлин и усилению конкуренции со стороны импорта. Новый сбор должен был помочь отечественным производителям, а также создать стимулы для иностранных компаний локализовывать свое производство на территории РФ.

