Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые правила расчета утильсбора перенесут
31 октября
Новые правила расчета утильсбора перенесут
Минпромторг РФ предложил отложить повышение...
Магия на асфальте – выпущены белорусские шины с древними оберегами
31 октября
Магия на асфальте – выпущены белорусские шины с древними оберегами
Белорусские шины Artmotion Snow Premium...
Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО
31 октября
Россиян предупредят о махинациях с полисами ОСАГО
В РФ водителей начнут уведомлять о...

Глава АВТОВАЗа рассказал, как новый утильсбор отразится на продажах Лады

Максим Соколов: влияние нового утильсбора на продажи Lada будет нейтральным

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник» заявил, что новый утилизационный сбор не повлияет на цены и продажи автомобилей Lada.

Рекомендуем
1,5 года и 30 тысяч км: детальный разбор Jaecoo J8

Причина проста: повышенный сбор будет действовать для машин с двигателем мощнее 160 л.с., а самая мощная Лада имеет всего 122 л.с.

Соколов отметил, что разрыв между этими цифрами настолько велик, что нововведение обойдет компанию стороной. Поэтому он даже не следит за датами введения новых правил, поскольку они касаются других сегментов рынка.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В сентябре Минпромторг предложил установить новые правила для утильсбора. Теперь сумма будет сильнее зависеть от мощности двигателя: чем он мощнее, тем выше сбор. Однако для частных лиц, которые ввозят для себя не очень мощные иномарки (до 160 л.с.), сохранятся льготные ставки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Изначально новые правила планировали ввести 1 ноября 2025 года, но потом, по просьбе граждан, его перенесли на 1 декабря.

Форум-выставка «Российский промышленник» проходит с 29 по 31 октября.

Справка

Утилизационный сбор появился в 2012 году. Его главной целью была защита российского автопрома. В то время Россия вступала в ВТО, что вело к снижению таможенных пошлин и усилению конкуренции со стороны импорта. Новый сбор должен был помочь отечественным производителям, а также создать стимулы для иностранных компаний локализовывать свое производство на территории РФ.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
Количество просмотров 22
31.10.2025 
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0