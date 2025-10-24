Экология
Утильсбор: насколько подходящий момент сейчас выбран?

Александр Васильев: Индексация утильсбора всегда будет триггером для спроса

Отвечая на вопрос, является ли текущий момент подходящим для изменения расчета утильсбора, директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев отметил, что идеального времени для этого, пожалуй, не существует.

Главное для инвесторов и других участников рынка – предсказуемость, особенно когда речь идет о долгосрочных проектах локализации, рассчитанных на 10–15 лет. Любые корректировки утильсбора, по его словам, в краткосрочной перспективе неизбежно вызывают знакомую реакцию рынка: всплеск импорта, ажиотажные продажи и рост кредитования, так как все стараются успеть до потенциального подорожания. Текущая экономическая ситуация, включая рост НДС, лишь подливает масла в огонь, усиливая общественную реакцию.

Что дал утильсбор. И что будет с ценами?

Что касается роли утильсбора в привлечении китайских партнеров, то здесь он сработал как часть комплексных мер. Помимо индексации сбора, свою роль сыграли структура экспорта Китая и геополитическая обстановка. Результат очевиден: в последние годы отмечается активный интерес китайских компаний к локализации своего производства в России.

Говоря о влиянии сбора на стоимость автомобилей, Васильев развеял распространенный миф. Оказывается, далеко не каждая машина с российским VIN получает полную компенсацию утильсбора.

Для этого нужно набрать свыше 3500 баллов локализации, что пока недостижимо для большинства производителей, особенно на этапе новой сборки. Существенной поддержкой здесь выступают затраты на НИОКР, которые конвертируются в баллы и на новых проектах могут составлять почти 90% от общего их количества. Также для ускорения процесса была введена «зеленая шкала», позволяющая получить полную компенсацию при 1500 баллах, что демонстрирует гибкость всего механизма.

При этом рост утильсбора не всегда автоматически ведет к увеличению цены для покупателя. Конечная стоимость формируется спросом и предложением, а в условиях жесткой конкуренции автопроизводители часто вынуждены компенсировать свои издержки за счет скидок и бонусов дилерам. Первоначально стоимость производства в России может быть выше импортной, но со временем, по мере роста уровня локализации и получения субсидий, она снижается, что и является конечной целью госстимулирования, отметил эксперт.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
24.10.2025 
Фото:freepik / freepik
