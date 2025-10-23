#
На АВТОВАЗе прокомментировали включение в санкционный список

АВТОВАЗ: включение в санкционный список ЕС не повлияет на работу компании

Включение ОАО «АВТОВАЗ» в санкционный список Евросоюза не будет иметь влияния на деятельность предприятия, заявили на заводе.

«АВТОВАЗ не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании», - сообщил представитель российского автогиганта.

Это заявление прозвучало в ответ на появление в четверг сообщений о том, что ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против отечественного автопроизводителя АВТОВАЗ и его президента Максима Соколова.

Накануне Максим Соколов сообщил о том, что предприятие намерено поднять продажи модели Lada Iskra и увеличить выпуск автомобилей в 2026 году.

Источник:  РИА Новости
Иннокентий Кишкурно
23.10.2025 
