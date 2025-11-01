Изучили внедорожник, популярный в РФ: надежный? Сколько служат агрегаты?
Внедорожник Toyota Land Cruiser с заводским кодом J200 производился с 2007 по 2021 годы.
Бензиновые и дизельные моторы у официальных российских машин – V‑образные «восьмерки». Хотя из ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии к нам единично попадали машины с бензиновым двигателем V6 (243–275 л. с.) серии 1GR-FE.
Сперва ставился легендарный бензиновый атмосферник V8 4.7 (288 л. с.) модели 2UZ-FE, производящейся с 1998 года. При рестайлинге 2012 года он был заменен чуть менее прожорливым, но заметно более сложным мотором V8 4.6 (309 л. с.) с кодом 1UR-FE.
Дизельный битурбонаддувный V8 4.5 TDI (235–249 л. с.) серии 1VD-FTV оставался в строю и после рестайлинга 2015 года.
Теоретически существующие механические коробки передач вживую мало кто видел. С ветеранским мотором 4.7 сочеталась пятиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin А750F. Со всеми прочими – шестиступка Aisin ТB‑68LS.
Трансмиссия – только с постоянным полным приводом (FullTime 4WD), понижающей передачей и несимметричным (40:60) межосевым дифференциалом Torsen с возможностью жесткой блокировки. При этом механических межколесных блокировок нет – их имитирует электроника, подтормаживающая буксующие колеса.
Подвеска спереди – независимая, на поперечных рычагах, а сзади – зависимая, с неразрезным мостом.
Кузов
Хромовое покрытие внешних элементов недолговечно – может не только мутнеть и идти пятнами, но и пузыриться.
Электроника по сегодняшним меркам почти показательно надежна. Капризы связаны в основном с коррозией клемм, разъемов и проводов. Нередко бывает достаточно зачистить контакты или заменить участки проводки.
Салон
Набивка сидений по тойотовской традиции запасом долговечности не отличается – быстрее всего проминаются боковые валики подушки. Однако необратимо потрепанный вид кожаная обивка приобретает, как правило, не ранее 200 тысяч км.
Бывают сбои медиасистемы, парковочных радаров и различных электроприводов. Впрочем, после снятия на время минусовой клеммы аккумулятора или перезапуска двигателя многие глюки проходят.
Среди потенциальных «отказников» после 100 тысяч км – вентилятор отопителя и блок управления микроклиматом, подогревы кресел. Проблемы с механизмом складывания зеркал возникают в основном зимой после попадания влаги.
Серебристый пластик спиц руля, элементов дверей и центральной консоли с особым энтузиазмом коллекционирует царапины на дорестайлинговых автомобилях.
Двигатели
V8 4.7
Самый неубиваемый – ранний бензиновый атмосферный мотор V8 2UZ-FE объемом 4,7 литра. Помимо распределенного впрыска топлива, двух фазорегуляторов (Dual VVT-i) и зубчатого ремня в приводе ГРМ, в обмен на нескромный расход топлива он имеет ресурс более полумиллиона километров.
Ремень ГРМ обычно служит 100–150 тысяч км. Столько же – и водяной насос в системе охлаждения. Тепловые зазоры клапанов регулируются вручную, подбором толщины шайб. Но после первой сотни тысяч км обычно достаточно проверки, а регулировка чаще требуется двигателям, работающим на газе.
Слабость радиаторов, часто текущих по стыкам пластика и алюминия, присуща любому мотору.
V8 4.6
Атмосферный двигатель V8 модели 1UR-FE объемом 4,6 литра при чуть лучшей экономичности и приводе ГРМ аж с четырьмя цепями в целом тоже не промах – пробег 450 тысяч км для него не предел. Распределенный впрыск топлива и система Dual VVT-i сохранены.
Мотор более требователен к маслу – вероятность залегания поршневых колец и повышения масляного аппетита у него намного выше. Из-за отказа гидронатяжителя внезапно может ослабнуть цепь.
Водяной насос столь же недолговечен. Иногда сбоит система электронной дроссельной заслонки ETCS-i.
Дизель 4.5 V8
Восьмицилиндровый V‑образный турбодизель 1VD-FTV объемом 4,5 литра с двумя турбокомпрессорами, системой Common Rail и цепным приводом ГРМ на удивление – не лучший выбор для Крузака. Лишь при удачном стечении обстоятельств может протянуть более 400 тысяч км. Первый владелец с ним экономит на налогах и отчасти на топливе (хотя расход в городе доходит до 20 л/100 км), а вот следующих ждут расходы.
Водяной насос не более живуч, чем у бензиновых моторов. Из-за высокого крутящего момента при пробегах более 200 тысяч км растягивается цепь ГРМ, о чем подскажет характерный шум.
Топливные форсунки капризны и служат около 200 тысяч км исключительно при работе на качественном топливе. От перелива топлива могут оплавляться поршни. При этом обходятся форсунки от 40 тысяч рублей за штуку, и работа по их замене – не из простых. Чтобы хоть немного продлить им жизнь, лучше менять топливные фильтры каждые 5–10 тысяч км.
Клапаны системы рециркуляции отработавших газов EGR (их два) нужно чистить самое позднее через 150 тысяч км – они поставляют во впуск очень много сажи и сами ею забиваются. При этом двигатель работает неровно, сильно возрастают шансы перегрева головок блоков и задиров в задних цилиндрах.
Из-за проблем с охлаждением последних в них же в первую очередь залегают кольца. Также масложором моторы первых лет выпуска могут страдать по вине маслоотделителя.
От активной езды некрупные турбонагнетатели сильно греются. Без турботаймера ускоренно коксуются и трубки маслоподачи. К тому же этот дизель нередко подвергается чип-тюнингу, что сильно сокращает ресурс как его в целом, так и турбин в частности.
Если же на машине, наоборот, ездили очень спокойно, от сажи могли закиснуть актуаторы турбин. Их придется либо разрабатывать, либо менять дорогой агрегат.
Коробки передач
Пятиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin А750F славится долговечностью под стать мотору 4.7 2UZ-FE, с которым и сочетается. Можно рассчитывать на незаурядные нынче 400–450 тысяч км. После преодоления середины дистанции постепенно устают фрикционы блокировок и гидротрансформатор. А при изрядном количестве продуктов износа в масле страдают клапаны гидроблока, соленоиды и поршень аккумулятора. Масло нужно менять каждые 80–90 тысяч км.
Шестиступенчатый автомат Aisin ТB‑68LS в целом тоже не промах и способен отработать до 400 тысяч км. Более ранняя блокировка гидротрансформатора у этой коробки означает, что официально «вечное» масло быстрее загрязняется продуктами износа фрикционов. Обновлять его лучше каждые 60–80 тысяч км. В слабые места также можно записать втулки, которые могут износиться после 200 тысяч км.
Трансиссия
Машины без гидравлики в основном оснащены системой предотвращения кренов KDSS с электрогидравлическими стабилизаторами поперечной устойчивости. Слабое место – сами цилиндры, которые особенно склонны к течам, когда жидкость в них регулярно не обновляется.
Со временем намертво закисают болты рычагов передней подвески. Если нужно сделать регулировку углов установки колес, их спиливают вместе с рычагами.
Относительно слабое место – втулки переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они могут потребовать замены после 60 тысяч км.
В опционной гидроподвеске меньше всего служат датчики уровня и их рычаги – они закисают и ломаются. Разъем датчиков плохо герметизирован, может сгнить провод, а может и сам сенсор. Для корректной работы подвески специальную жидкость надо менять каждые 100 тысяч км.
Все традиционные элементы подвески служат долго – даже нашими дорогами их сложно убить ранее 150–250 тысяч км.
Рулевой механизм реечного типа на относительно хороших дорогах может начать постукивать через 100–150 тысяч км. «Рейка» неоднократно модернизировалась и на рестайлинговых машинах 2015 года стала заметно надежнее и долговечнее. Наконечники и тяги выдерживают до 120–180 тысяч км.
Собственно рейка (шток) может корродировать из-за неудачных уплотнений. Не редкость – течи в системе гидроусилителя.
Карданные сочленения и шлицы рулевого вала обычно начинают постукивать и подклинивать после 150 тысяч км. У рулевой колонки при частом использовании функции «комфортная посадка» уже после 5–8 лет нередко изнашивается механизм электропривода или переламывается шлейф проводки.
Тормозная система с трудом справляется с тяжелым внедорожником. Замена колодок может требоваться каждые 20–30 тысяч км, через раз – и дисков. При модернизации в 2015 году размер дисков увеличили, но в большей степени это повлияло на термостойкость тормозов, а не на их долговечность.
Итог
Значительную часть фамильной надежности Крузак сохранил и в этом поколении, поэтому цена с годами снижается неохотно. Но если Land Cruiser 200 окажется по карману, то и его содержание может показаться не таким уж дорогим. Лучший вариант – машина с заслуженным мотором 2UZ-FE и пятиступенчатым автоматом.
Наша оценка*
Двигатели: общая оценка 4,5
- 4.7: 5,0
- 4,6: 4,5
- 4.5D: 4,0
Коробки передач: общая оценка 4,5
- АКП5: 5,0
- АКП6: 4,5
Ходовая часть: 4,5
Электрика и электроника: 4,0
Кузов и салон: 4,0
Общая оценка: 4,5
* По пятибальной шкале.
