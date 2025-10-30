Золотой век перепродажи в прошлом – подержанные автомобили в России теряют в цене

Ярыгин: средняя стоимость 3-летнего автомобиля – 82% от его начальной цены

Рынок поддержанных машин переживает резкую переоценку: всего за год стоимость трехлетних автомобилей упала более чем на 50%, вернувшись к докризисным показателям и положив конец периоду аномального роста.

Еще недавно продажа машины через три года могла принести владельцу прибыль (продавалась по цене выше, чем была куплена новой), но сегодня все изменилось.

Согласно данным, озвученным заместителем начальника аналитического отдела «Автостата» Дмитрием Ярыгиным на форуме «CarXL – 2025», рынок кардинально развернулся. По итогам третьего квартала 2025 года средняя остаточная стоимость трехлетнего легкового автомобиля в России составляет 82% от его первоначальной цены. Это значит, что теперь машина закономерно дешевеет, как и должно происходить в стабильной экономической реальности.

Эксперт напоминает, что с 2021 года наблюдался обратный, абсолютно нерыночный тренд. Пиком аномалии стал 2023 год, когда подержанный автомобиль мог стоить на 38% дороже, чем в салоне.

Однако уже в 2024 году началось неизбежное охлаждение рынка. Стоимость стала плавно снижаться, а в 2025 году это снижение переросло в обвал: с 123% в первом квартале до 91% во втором и, наконец, до 82% в третьем. Столь резкое падение показателя за короткий срок свидетельствует о возврате к нормальным условиям, когда автомобиль начинает терять в цене с момента выезда из салона.

На окончательную цену подержанной машины влияет целый комплекс факторов: срок эксплуатации, использование в коммерческих целях, таких как такси или каршеринг, а также общий уровень доверия к бренду. Аналитики также учитывают объемы продаваемых автомобилей, динамику цен на новые модели того же класса, появление на рынке обновленных версий и текущую стоимость нового автомобиля на момент оценки.