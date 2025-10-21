Топ-5 вторичного рынка: эти машины стали лидерами продаж

«Автостат» назвал самые востребованные модели на вторичном рынке России

В сентябре 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 4,5% в годовом выражении, достигнув отметки в 553 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Несмотря на небольшое сезонное снижение по сравнению с августом, общий тренд остается положительным, а спрос уверенно смещается в сторону подержанных иномарок, активно ввозимых из-за рубежа.

Безоговорочным лидером остается Lada, которую приобрели 130,8 тыс. раз, за ней следуют иномарки: Toyota (56,1 тыс. ед.), корейские бренды Kia и Hyundai (33,1 тыс. и 30,8 тыс. ед. соответственно), а также Nissan (24,5 тыс. ед.).

В модельном рейтинге также царит разнообразие: легендарная «семерка» Lada 2107 сохраняет первое место (12,2 тыс. единиц), но популярные Kia Rio и Hyundai Solaris дышат ей в спину –11 тыс. ед. и 10,4 тыс. ед. соответственно.

Параллельно с внутренним рынком бурно развивается и импорт подержанных автомобилей. В сентябре в страну было ввезено рекордное за два года количество машин – 48,4 тысячи, основная часть которых пришлась на частных лиц.

География поставок заметно меняется: если Япония постепенно сдает позиции (в июне ее доля находилась на уровне 48%, а в сентябре опустилась до 39%), то доля Китая уверенно растет (20%), приближаясь к показателям Южной Кореи (22%). Среди ввезенных иномарок чаще всего встречаются Toyota (19%) и Honda (15%), что отражает потребительское доверие к этим брендам.