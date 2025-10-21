#
Ушедшие автобренды неожиданно удвоили продажи на нашем рыке

«Автостат»: доля авто мировых брендов на российском рынке с начала года удвоилась

Парадоксальная, но объяснимая ситуация сложилась сегодня на российском авторынке: доля глобальных брендов на авторынке РФ выросла в 2 раза с начала года.

Их присутствие в статистике продаж не просто сохраняется, а уверенно растет. По данным генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, если в январе на долю таких машин приходилось лишь 6% рынка, то к третьей неделе октября этот показатель удвоился, достигнув отметки в 12%.

Неизменным лидером этого неофициального рейтинга остается Toyota, чьи автомобили занимают солидные 2,6% всего рынка.

Вслед за японским гигантом расположилась немецкая BMW, доля которой 1,4%.

На третьей и четвертой позициях закрепились корейские Kia и Hyundai с результатом 1,1% и 0,9% соответственно.

Примечательно, что целая плеяда марок занимают в октябре по 0,7% рынка: в этот клуб входят Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda и Mazda.

Замыкают первую десятку премиальный Lexus и немецкая Audi, каждая из которых демонстрирует стабильные по 0,5%.

Отдельного внимания заслуживает единственный корейский бренд, представленный официально, – это KGM, ранее известный как SsangYong, который также смог занять свою нишу в 0,5%. Эта динамика наглядно показывает, что доверие покупателей к проверенным временем маркам и их желание владеть привычными автомобилями не пропадают.

Сергей Целиков – Автостат/Telegram
Фото:Depositphotos
21.10.2025 
Фото:Depositphotos
