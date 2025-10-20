Не дрова! Как взять крутого «баварца» с пробегом и не пожалеть

«За рулем» рассказал, как выбрать добротный седан BMW 5-й серии с пробегом

Выбирая себе подержанный бизнес-седан с возрастом около 10 лет, на BMW 5-й серии шестого поколения (F10/F11) обратят внимание, пожалуй, лишь явные фанаты марки.

Все остальные предпочтут смотреть в сторону более очевидных вариантов, как будто сулящих меньше проблем в будущем. Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своем обзоре таких машин отмечает малопопулярный факт: при должном уходе эта «бэха» вполне безбедно существует на очень и очень серьезных пробегах. Понятно, что нужно искать не укатанный «стритрейсерами» экземпляр, что является отдельным челленджем, но вот если в этом повезло...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Кузов BMW 5-й серии отлично противостоит коррозии. Отчасти благодаря тому, что часть внешних панелей – алюминиевые (капот, двери, передние крылья). Слабым местом стали стыки алюминиевых брызговиков со стальными лонжеронами и моторным щитом, где со временем разрушается герметик.

Если вам необходима версия, которая способна проехать 400-500 тысяч км, от бензиновых моторов лучше отказаться. Атмосферников к 2015 году у «пятерки» не осталось, а наддувные бензиновые двигатели столько не живут. Только дизели – 2.0 или 3.0. Наиболее стоек и надежен из них старший (N57), да и цепь ГРМ у него не надо менять каждые 100 тысяч км, как у двухлитрового.

Автомат ZF 8HP, обслуживающий большинство моторов после рестайлинга, в теории тоже может прослужить 500 тысяч км, но только при условии двух промежуточных переборок – изнашиваются втулки, сальники, фрикционы.

Если избегать дорогих версий с пневмоподвеской, электронно-управляемыми амортизаторами и активными стабилизаторами, то содержание «пятерки» после 200 тысяч км не обязательно станет разорительным. Машина очень надежна.

