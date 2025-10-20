#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Не дрова! Как взять крутого «баварца» с пробегом и не пожалеть

«За рулем» рассказал, как выбрать добротный седан BMW 5-й серии с пробегом

Выбирая себе подержанный бизнес-седан с возрастом около 10 лет, на BMW 5-й серии шестого поколения (F10/F11) обратят внимание, пожалуй, лишь явные фанаты марки.

Рекомендуем
Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

Все остальные предпочтут смотреть в сторону более очевидных вариантов, как будто сулящих меньше проблем в будущем. Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своем обзоре таких машин отмечает малопопулярный факт: при должном уходе эта «бэха» вполне безбедно существует на очень и очень серьезных пробегах. Понятно, что нужно искать не укатанный «стритрейсерами» экземпляр, что является отдельным челленджем, но вот если в этом повезло...

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Кузов BMW 5-й серии отлично противостоит коррозии. Отчасти благодаря тому, что часть внешних панелей – алюминиевые (капот, двери, передние крылья). Слабым местом стали стыки алюминиевых брызговиков со стальными лонжеронами и моторным щитом, где со временем разрушается герметик.

Если вам необходима версия, которая способна проехать 400-500 тысяч км, от бензиновых моторов лучше отказаться. Атмосферников к 2015 году у «пятерки» не осталось, а наддувные бензиновые двигатели столько не живут. Только дизели – 2.0 или 3.0. Наиболее стоек и надежен из них старший (N57), да и цепь ГРМ у него не надо менять каждые 100 тысяч км, как у двухлитрового.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Автомат ZF 8HP, обслуживающий большинство моторов после рестайлинга, в теории тоже может прослужить 500 тысяч км, но только при условии двух промежуточных переборок – изнашиваются втулки, сальники, фрикционы.

Если избегать дорогих версий с пневмоподвеской, электронно-управляемыми амортизаторами и активными стабилизаторами, то содержание «пятерки» после 200 тысяч км не обязательно станет разорительным. Машина очень надежна.

Больше правильных бизнес-седанов с пробегом – в новой статье «За рулем»!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:BMW и «За рулем»
Количество просмотров 490
20.10.2025 
Фото:BMW и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв