Доступный японский кроссовер уже в РФ. Он дешевле конкурентов из Китая

Начались продажи новых кроссоверов Toyota Corolla Cross по цене от 2,1 млн рублей

Популярный в Азии кроссовер Toyota Corolla Cross добрался до России через параллельный импорт.

Цены на этот автомобиль оказались весьма конкурентоспособными: на одном из сайтов объявлений его можно найти от 2,1 млн рублей.

Для сравнения, китайский Chery Tiggo 4 с роботом стоит от 2,22 млн, а аналогичный GAC GS3 — от 2,45 млн рублей.

Самое выгодное предложение – из Владивостока, где за 2,1 млн рублей готовы привезти гибридную версию с правым рулем. Она оснащена 1,8-литровым двигателем и выдает 140 л.с. в паре с электромотором. Судя по описанию, даже базовая комплектация радует приятным оснащением: эко-кожа, большой сенсорный экран, двухзонный климат-контроль и кнопка запуска двигателя.

Toyota Corolla Cross

Всего на 15 тысяч дороже, в Чебоксарах предлагают леворульную бензиновую версию с 2,0-литровым 169-сильным мотором и вариатором, правда, с более скромной отделкой салона.

Toyota Corolla Cross

Наиболее мощный 197-сильный гибрид с двигателем 2.0 литра оценили уже в 2,3 млн рублей. При этом наибольшей популярностью у покупателей пользуется именно бензиновая версия, которую можно найти в наличии в дилерских центрах от Воронежа до Новосибирска по цене от 2,42 млн рублей.