#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Доступный японский кроссовер уже в РФ. Он дешевле конкурентов из Китая

Начались продажи новых кроссоверов Toyota Corolla Cross по цене от 2,1 млн рублей

Популярный в Азии кроссовер Toyota Corolla Cross добрался до России через параллельный импорт.

Цены на этот автомобиль оказались весьма конкурентоспособными: на одном из сайтов объявлений его можно найти от 2,1 млн рублей.

Рекомендуем
Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

Для сравнения, китайский Chery Tiggo 4 с роботом стоит от 2,22 млн, а аналогичный GAC GS3 — от 2,45 млн рублей.

Самое выгодное предложение – из Владивостока, где за 2,1 млн рублей готовы привезти гибридную версию с правым рулем. Она оснащена 1,8-литровым двигателем и выдает 140 л.с. в паре с электромотором. Судя по описанию, даже базовая комплектация радует приятным оснащением: эко-кожа, большой сенсорный экран, двухзонный климат-контроль и кнопка запуска двигателя.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Всего на 15 тысяч дороже, в Чебоксарах предлагают леворульную бензиновую версию с 2,0-литровым 169-сильным мотором и вариатором, правда, с более скромной отделкой салона.

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Наиболее мощный 197-сильный гибрид с двигателем 2.0 литра оценили уже в 2,3 млн рублей. При этом наибольшей популярностью у покупателей пользуется именно бензиновая версия, которую можно найти в наличии в дилерских центрах от Воронежа до Новосибирска по цене от 2,42 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 7491
20.10.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+28