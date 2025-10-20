#
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Российский авторынок ждет прорыв: названа цифра будущего бума

Сергей Целиков: Текущий покупательский спрос на новые автомобили – 1,5 млн штук

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем прогнозе на ближайшие полтора года рисует позитивную картину.

Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

Эксперт объясняет, почему нынешняя неопределенность сменится уверенным ростом и откуда на рынке возьмутся тысячи новых покупателей.

Текущая ситуация на российском авторынке напоминает широкую развилку. Такую картину рисует генеральный директор «Автостата», пытаясь заглянуть в конец этого и весь следующий год. Причиной этой неопределенности он видит сложную геополитическую обстановку. Однако уже в 2026 году аналитик смотрит на вещи с большим оптимизмом, прогнозируя выход продаж новых автомобилей на уровень около 1,5 млн штук.

Объясняя истоки будущего роста, эксперт указывает на текущую покупательскую способность населения.

Мнение эксперта

Сергей Целиков, генеральный директор «Автостата»:

«Откуда возьмется рост? Моя логика такова. Текущая покупательская способность населения сейчас находится на среднем уровне последних 10 лет. Она не растет, но и не падает. Если переводить «на новые автомобили», то это как раз в районе 1,5 млн штук. Рубль пока стабилен, бурного роста цен на авто тоже нет».

Важным фактором, формирующим потенциал рынка, стал стремительно растущий срок владения машинами после ухода глобальных брендов. Это привело к формированию значительного отложенного спроса. Частично потребности автолюбителей удовлетворяются за счет новых китайских и российских марок, а также путем импорта как новых автомобилей, так и свежих подержанных через альтернативные каналы ввоза. По мнению главы «Автостата», на сегодня этот спрос удовлетворен лишь наполовину. Если оценивать объемы последних четырех лет, то «недопроданность» рынка составляет порядка 400–500 тыс. автомобилей.

Что касается динамики, провал первого полугодия 2025 года, когда ежемесячные продажи опускались до 90 тысяч, был вызван уникальным стечением обстоятельств, так называемым «идеальным штормом», в который вошли ожидание новых госпрограмм, высокие ставки, выгодные банковские вклады, проблемы с остатками на складах и ценовая нестабильность.

Третий квартал с его 120 тысячами машин в месяц уже можно считать новой нормой для текущего рынка. Ожидается, что в четвертом квартале рынок ждет всплеск, который подстегнет обновленная программа утильного сбора. Затем последует закономерный спад в первом квартале 2026 года, но уже весной рынок должен вернуться к нормальным показателям. В среднем, за весь следующий год продажи могут выйти на стабильный уровень в 120–130 тысяч новых автомобилей ежемесячно, полагает эксперт.

Источник:  Сергей Целиков – Автостат/Telegram
Фото:Depositphotos
20.10.2025 
Фото:Depositphotos
