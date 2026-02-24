#
Самый дешевый кроссовер популярной марки может покинуть Россию: подробности

GAC исключила из своей модельной линейки в РФ самый доступный кроссовер GS3

Самая бюджетная модель GAC GS3 исчезла с официального русскоязычного сайта марки, что фактически может означать ее вывод из российской линейки, пишет «Российская газета». Правда, официального заявления от представительства компании пока не поступало.

Впрочем, у дилеров еще можно найти машины – на вторичных площадках числится больше двадцати экземпляров. Все они 2025 года выпуска, а вот партии 2026 года в страну, судя по всему, так и не поступили.

Технические характеристики и история модели

GS3 дебютировал у нас летом 2024 года, заняв место уходившего тогда с рынка кроссовера GS5. На момент исчезновения в прайс-листе значилось пять версий, их цена начиналась от 2.45 млн рублей. Все комплектации оснащались одинаковой силовой установкой: 1.5-литровым турбодвигателем на 170 «лошадей», который работал в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом.

Привод предлагался исключительно передний. Модель, как и флагманский GS8, построена на современной платформе GPMA и выделяется довольно дерзким дизайном – с агрессивными бамперами, трапециевидной решеткой, узкой оптикой и утопленными дверными ручками.

GAC GS3
Причины возможного ухода с рынка

Почему именно эту модель решили убрать, точно не ясно. Наиболее вероятная причина – не самый высокий спрос. Конкуренция в этом сегменте сейчас невероятно жесткая: покупатели массово выбирают такие хиты, как Belgee X50, Tenet T4 или Haval Jolion.

GAC GS3
Направлен официальный запрос в пресс-службу GAC по поводу GAC GS3.

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:GAC
24.02.2026 
Фото:GAC
