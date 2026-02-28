#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ устроил показ мод в корпоративном музее
28 февраля
АВТОВАЗ устроил показ мод в корпоративном музее
В музее АВТОВАЗа прошел показ мод от модельного...
Toyota Wildlander Air
28 февраля
Эта версия новой Toyota RAV4 стоит всего полтора миллиона: в чем ее особенности?
GAC Toyota представила в Китае внедорожник...
Интерьер Toyota Fortuner
28 февраля
Некогда очень популярный рамный внедорожник Toyota снова продается в России
Внедорожники Toyota Fortuner ввозятся в Россию...

Названы десять поломок, которые водители готовы починить сами

«Автостат»: 63,9% водителей смогут сами заменить колесо на автомобиле

Специалисты агентства «Автостат» выяснили, какие автомобильные неприятности среднестатистический российский водитель мужского пола способен устранить самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих сервисов и даже не пачкая лишний раз руки.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Почти две трети опрошенных (63,9%) заявили, что способны собственноручно заменить колесо на автомобиле. 59,9% респондентов готовы реанимировать севший аккумулятор, а 58% без колебаний возьмутся за замену перегоревших лампочек в фарах.

Далее в пятерке лидеров расположились задачи, требующие чуть более тонкого подхода: замена свечей зажигания покорится 47,3% мужчин, а поиск и замена перегоревшего предохранителя – 43,4%. Техническое обслуживание тоже не остается без внимания: каждый третий автовладелец (35%) предпочитает лично менять масло и фильтры.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Среди менее популярных, но все же решаемых в домашних условиях проблем значатся заклинившие дверные замки – здесь готовность проявить смекалку выразили 23,4% участников опроса. А каждый пятый водитель (20,1%) не побоится залезть под капот, чтобы поменять ремень генератора.

Особого внимания заслуживают две полярные категории автомобилистов. 13% опрошенных с гордостью причислили себя к мастерам на все руки, заявив, что могут справиться с любой поломкой. При этом почти десятая часть респондентов (9,6%) признались, что теоретически знают, как починить все что угодно, но принципиально не хотят пачкать руки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 43
28.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
+1