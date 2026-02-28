Названы десять поломок, которые водители готовы починить сами

«Автостат»: 63,9% водителей смогут сами заменить колесо на автомобиле

Специалисты агентства «Автостат» выяснили, какие автомобильные неприятности среднестатистический российский водитель мужского пола способен устранить самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих сервисов и даже не пачкая лишний раз руки.

Почти две трети опрошенных (63,9%) заявили, что способны собственноручно заменить колесо на автомобиле. 59,9% респондентов готовы реанимировать севший аккумулятор, а 58% без колебаний возьмутся за замену перегоревших лампочек в фарах.

Далее в пятерке лидеров расположились задачи, требующие чуть более тонкого подхода: замена свечей зажигания покорится 47,3% мужчин, а поиск и замена перегоревшего предохранителя – 43,4%. Техническое обслуживание тоже не остается без внимания: каждый третий автовладелец (35%) предпочитает лично менять масло и фильтры.

Среди менее популярных, но все же решаемых в домашних условиях проблем значатся заклинившие дверные замки – здесь готовность проявить смекалку выразили 23,4% участников опроса. А каждый пятый водитель (20,1%) не побоится залезть под капот, чтобы поменять ремень генератора.

Особого внимания заслуживают две полярные категории автомобилистов. 13% опрошенных с гордостью причислили себя к мастерам на все руки, заявив, что могут справиться с любой поломкой. При этом почти десятая часть респондентов (9,6%) признались, что теоретически знают, как починить все что угодно, но принципиально не хотят пачкать руки.

