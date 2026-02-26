Китайские кроссоверы обогнали немецкие: какие б/у авто продаются быстрее

#
Аналитики «Авито Авто» выяснили, как быстро дилеры распродают подержанные премиальные автомобили в начале 2026 года. Главный сюрприз исследования – китайские модели сейчас уходят к новым владельцам заметно быстрее, чем их традиционные немецкие конкуренты.

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Безусловными фаворитами стали кроссоверы Exeed LX и TXL. Их продают в полтора раза оперативнее, чем в среднем по всему премиум-сегменту. Среди европейских марок лучше всего дела обстоят у BMW X1 и Mercedes-Benz A-класса – они находят покупателей на треть быстрее среднестатистической премиальной иномарки.

В первую десятку самых ликвидных моделей также вошли BMW X3, Exeed VX, Volvo XC60, Audi Q3, Mercedes-Benz CLA и «трешка» BMW. Спрос на эти автомобили примерно на четверть выше среднего показателя по категории.

При этом средняя стоимость такого подержанного автомобиля у дилера в начале года достигала 4,6 млн рублей. Наиболее существенное падение цен продемонстрировали как раз китайские бренды.

К примеру, автомобили Hongqi подешевели на 24.2%, до 3,3 млн рублей. Модели Exeed потеряли в цене 12,2%, опустившись до 2,4 млн, а кроссоверы Tank стали дешевле на 10,6%, до 4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:EPA
26.02.2026 
Фото:EPA
