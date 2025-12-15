«Немец» на полном приводе — нашли добротный вариант за 2 млн!

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать BMW X3 второго поколения с пробегом

Полноприводные машины, которые зимой выручают не только и не столько за счет электронных «примочек», сколько за счет грамотного шасси – такова тема нового исследования вторичного авторынка от Александра Виноградова.

Для тех, кто лишен предрассудков относительно «баварцев», в этой подборке представлен BMW X3 второго поколения (F25). Дорестовая машина 2012-2013 годов выпуска вполне укладывается в заданный потолок в 2 млн рублей. Кузовных проблем тут минимум, говорит эксперт: разве что люк, у которого нужно проверить целостность пластиковых защелок. Салон тоже хорошо переносит большие пробеги: даже на искусственной коже следы появляются лишь после 200 тысяч.

И да, эта машина вполне способна радовать нового владельца как драйверскими качествами, так и надежностью – если вовремя выполнять ряд процедур.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Больше всего на рынке представлено машин с двухлитровым дизелем N47 (190 л.с.). У него немного слабых мест, но есть одна очень неприятная проблема, которая требует обязательной диагностики. Цепь ГРМ обладает низким ресурсом и часто изнашивается уже через 100 тысяч км пробега. Для ее замены нужно снимать двигатель, так как расположена цепь на задней стенке блока цилиндров.

На скользкой дороге X3 ведет себя отменно: спасибо отлично работающему полному приводу и прекрасному шасси. Система полного привода Xdrive очень грамотно перераспределяет момент по колесам. Обратной стороной медали стал повышенный износ тормозных дисков у полноприводных BMW. Порой они требуют замены уже после 50 тысячи км пробега.

Цепная раздаточная коробка надежна при регулярной замене масла (раз в 50 тысяч км). Если при вывернутых колесах ощущаются толчки, то неизбежен скорый ремонт раздатки.

У восьмиступенчатого автомата ZF жидкость нужно менять каждые 60 тысяч км. Если этим пренебрегать, то первым сдается гидротрансформатор. Обязательно проверьте, нет ли рывков при переключениях.

А какие еще драйверские полноприводники за 2 млн рублей стоит рассматривать на вторичке? Читайте в новой статье «За рулем»!

«За рулем» можно смотреть на YouTube