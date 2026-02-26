#
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%

«Автостат»: в 2025 году импорт автотранспортных средств в Россию упал в 2,5 раза

В 2025 году в Россию импортировали 1,02 млн единиц новой автомобильной техники.

Это на 59% меньше, чем в 2024 году, сообщили эксперты агентства «Автостат» в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы».

Спад затронул абсолютно все категории, но особенно тяжелые грузовики – их ввоз обвалился на 90%. Легковым коммерческим автомобилям, правда, удалось немного смягчить удар, их поставки сократились на 38%.

Легковые машины, которые традиционно формируют основу импорта, заняли 96% в общей структуре, но их ввезли на 57% меньше, чем годом ранее.

Ранее «За рулем» сообщал , что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
26.02.2026 
Фото:Depositphotos
