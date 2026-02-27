Новая Volga — спрос будет или нет?

Эксперт Ковалев назвал объемы, в которых будет продаваться новая Volga

Автомобили Volga, запущенные в производство на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускали модели Volkswagen и Skoda, вполне могут войти в число лидеров на авторынке РФ, считает независимый экспертАлександр Ковалев.

«Особых сомнений в реализации проекта у меня нет, как нет и уверенности, что продажи Волги смогут загрузить завод на 100%. На мой взгляд, потенциал Волги – 40–60 тысяч продаваемых машин в год, и даже это будет довольно хорошим результатом, соизмеримым с продажами Geely Monjaro в лучшие годы. А именно [кроссовер на базе Monjaro] K50 и будет основным драйвером продаж Волги», – пояснил Ковалев.

Как известно, помимо кроссовера Volga K50, официально обозначаемого как D-SUV и являющегося клоном Geely Monjaro, в первоначальный модельный ряд возрожденного бренда войдут Volga K40 (C-SUV, Geely Atlas) и Volga C50 (D-седан, Geely Preface). Сейчас производство находится в рамп-ап-фазе, постепенно наращивая темп. Полноценный запуск в серию запланирован на апрель, а старт продаж – на III квартал этого года.

