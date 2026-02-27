Машины снова дорожают, но есть и хорошие новости: что ждет авторынок РФ весной

«Авилон»: цены на новые авто вырастут на 2-3% в марте и на 5-20% с апреля

Автомобильный рынок в России готовится к очередному витку подорожания, прогнозирует директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров.

Комментарий эксперта

Илья Петров,директор по розничным продажам ГК «Авилон»:

– С 1 апреля возможен дополнительный рост на 5-20% в зависимости от модели из-за ужесточения правил расчета утильсбора при ввозе новых иномарок из стран ЕАЭС. И сильнее всего подорожают дорогие автомобили, поставляемые по схеме параллельного импорта.

Причина такого резкого роста с апреля – ужесточение правил расчета утильсбора для новых иностранных автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза. Получается, даже относительное снижение ключевой ставки ЦБ в феврале с 16% до 15,5% вряд ли сможет переломить негативный тренд. Хотя этот шаг, по словам Петрова, и является позитивным сигналом, кредиты для большинства покупателей все равно остаются неподъемными.

Прогноз по автокредитованию

Эксперт уверен, что по-настоящему кредит станет драйвером продаж только тогда, когда ставки опустятся до уровня 10-12%. А пока, по его оценкам, объемы выдачи автокредитов в 2026 году могут просесть на 35-45% в сравнении с показателями 2025-го.

В такой ситуации главную роль в поддержании спроса играют не банки, а сами автопроизводители и импортеры, которые активно продвигают свои собственные программы скидок и льготного финансирования.

