Новый недорогой кроссовер с просторным салоном и АКП снова продается в РФ

В РФ начались продажи новых кроссоверов Chevrolet Trax по цене от 1,7 млн рублей

На российском рынке Chevrolet Trax теперь можно приобрести под заказ, причем стартовая цена этого компактного кроссовера оказывается заметно ниже, чем у многих популярных моделей. Речь идет о машине второго поколения, которую производят в Южной Корее и официально продают в Штатах, Канаде, Китае и ряде других стран. К нам ее пока привозят параллельным импортом, но предложение уже есть.

Chevrolet Trax

Во Владивостоке, например, за базовую версию просят от 1,7 миллиона рублей. Хотя точный список опций продавец не раскрывает, по фото видно, что даже в такой комплектации есть цифровая приборка, сенсорный экран мультимедиа, климат-контроль, кожаный руль и сиденья, светодиодная оптика и литые диски. За эти же деньги можно получить машину и в Томске, правда, там оснащение будет попроще: аналоговые приборы, тканевая обивка и стальные диски под колпаками, хотя мультимедийная система с камерой и кондиционер остаются.

Если хочется большего, то варианты найдутся. Тот же владивостокский дилер готов привезти версию подороже, примерно за 2,03 млн рублей. В ней к уже перечисленному добавляются электропривод багажника, камера с разметкой и электрорегулировка кресел. Самые дорогие предложения, которые тоже идут под заказ, оцениваются в 2,56-2,8 млн рублей.

За 2,8 млн предлагают комплектацию 1RS с красными акцентами в салоне, шильдиками RS, перфорированной кожей на руле и черными литыми дисками. В оснащение таких машин входит увеличенный 11-дюймовый экран, расширенный пакет систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, функция автопарковки, обогрев руля, люк и штатный дистанционный запуск двигателя.

Интерьер Chevrolet Trax

При этом под капотом у всех привозных Trax стоит один и тот же агрегат: трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 литра мощностью 137 лошадиных сил. Он работает в паре с шестиступенчатым автоматом, привод исключительно передний. На фоне прямых конкурентов цена выглядит очень привлекательно: тот же Chery Tiggo 7 Pro Max стоит от 2,61 млн, а Geely Cityray – почти от 2,85 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.

