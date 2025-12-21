Новый бюджетный кроссовер с автоматом появился на российском рынке

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 1,9 млн рублей

Для покупателей, желающих найти экономичный и современный городской кроссовер, но предпочитающих избегать китайских автомобилей, доступен новый Chevrolet Trax, который поставляется из Южной Кореи. Владивостокские компании предлагают его по цене от 1,9 миллиона рублей.

Chevrolet Trax

На данный момент Chevrolet Trax поставляют только из Дальнего Востока. Например, в Владивостоке авто можно приобрести в комплектации Activ за сумму 1 910 000 рублей. Данная версия автомобиля включает цифровую панель, мультимедийную систему с 11-дюймовым экраном, системы климат- и круиз-контроля, обогрев передних сидений и зеркал, бесключевой доступ, а также 18-дюймовые диски и кожаный интерьер с системами активной безопасности Chevy Safety Assist.

Для тех, кто хочет больше спортивного стиля, в Владивостоке предлагают Trax в комплектации 2RS за 2 023 000 рублей. Это исполнение имеет красные акценты на кузове и салоне, черные 19-дюймовые диски и ярко-красные суппорты, однако оборудовано аналоговой панелью и кожаным рулем.

Интерьер Chevrolet Trax

Также доступен Trax в базовой комплектации LS по цене 2 100 000 рублей, имеющий 17-дюймовые колеса, минимальный 8-дюймовый экран и стандартные системы безопасности Chevy Safety Assist.

Кроме того, новый Chevrolet Trax можно заказать в Санкт-Петербурге за 2 456 000 рублей, в Омске за 2 380 000 рублей в исполнении 1RS и в Севастополе за 2 575 000 рублей.

Все предлагаемые версии кроссоверов оснащены 137-сильным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и классическим шестиступенчатым автоматом с передним приводом. Производство Chevrolet Trax второго поколения осуществляется на заводе GM Changwon в Южной Корее.

