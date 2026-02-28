Сколько можно проехать на «лампочке»?
В последней зимней «Разборке недели» выясняем, какие интересные варианты есть на рынке параллельного импорта. Subaru Forester, Hyundai Creta, Skoda Octavia, Renault Grand Koleos. Что еще?
- Сколько автомобиль может проехать на «лампочке»? Правда ли, что в баке есть запас в 10 литров? Разбираемся в топливном вопросе.
- Инженер из Формулы-1 сделала веломобиль электрическим. Альтернатива автомобилю или просто игрушка?
В новом выпуске «Разборки недели»:
Завершается голосование Гран-при «За рулем». В рамках престижной премии читатели журнала выбирают лучшие автоновинки. Напряженная борьба развернулась в десяти номинациях, охватывающих все сегменты российского авторынка. Повлиять на итоговый результат может каждый. Достаточно проголосовать, пройдя по ссылке.
Это шанс выиграть автомобиль LADA ISKRA 11 марта!
28.02.2026
