Профессиональная диагностика шин у вас в кармане – крутой гаджет по низкой цене
АВТОВАЗ устроил показ мод в корпоративном музее
Toyota Wildlander Air
Эта версия новой Toyota RAV4 стоит всего полтора миллиона: в чем ее особенности?
GAC Toyota представила в Китае внедорожник...

Сколько можно проехать на «лампочке»?

В последней зимней «Разборке недели» выясняем, какие интересные варианты есть на рынке параллельного импорта. Subaru Forester, Hyundai Creta, Skoda Octavia, Renault Grand Koleos. Что еще?

    В новом выпуске «Разборки недели»:

  • Сколько автомобиль может проехать на «лампочке»? Правда ли, что в баке есть запас в 10 литров? Разбираемся в топливном вопросе.
  • Инженер из Формулы-1 сделала веломобиль электрическим. Альтернатива автомобилю или просто игрушка?

Завершается голосование Гран-при «За рулем». В рамках престижной премии читатели журнала выбирают лучшие автоновинки. Напряженная борьба развернулась в десяти номинациях, охватывающих все сегменты российского авторынка. Повлиять на итоговый результат может каждый. Достаточно проголосовать, пройдя по ссылке.

Это шанс выиграть автомобиль LADA ISKRA 11 марта!

