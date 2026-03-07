АВТОВАЗ русифицировал наименования комплектаций

АВТОВАЗ перевел названия комплектаций Lada на русский язык

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о защите государственного языка, требующий использования русского в бизнес-коммуникациях, рекламе и на вывесках. В связи с этим АВТОВАЗ обновил наименования комплектаций своих автомобилей на официальном сайте.

Большинство англоязычных названий комплектаций заменили аналогичными русскоязычными: Standart стал Стандарт, Classic превратился в Классик, а Comfort – в Комфорт. Однако некоторые комплектации получили совершенно новые, смысловые названия. Так, версия Life теперь называется Практик.

Названия самих моделей Lada остались прежними, но на сайте к некоторым из них добавили русскоязычные уточнения в скобках.

Например, Lada Vesta Cross теперь сопровождается приставкой [Кросс], а Iskra SW – [Универсал]. Модели линейки Lada Sport (Granta и Niva) получили пометку [Sport] без изменений, в то время как название спортивной линейки Sportline осталось полностью на английском.

