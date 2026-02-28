АВТОВАЗ устроил показ мод в корпоративном музее

В музее АВТОВАЗа прошел показ мод от модельного агентства RA-Fashion MM

24 февраля, в день 50-летия музея АВТОВАЗа, в его стенах прошел модный показ.

На этот день АВТОВАЗ запланировал день открытых дверей, организовав бесплатный вход для всех. Для гостей была проведена экспресс-экскурсия, в финале которой состоялся показ мод от RA-Fashion MM, крупнейшего в Поволжье модельного агентства.

Фотографии с мероприятия были опубликованы в корпоративных сетях производителя, часть из них мы приводим в галерее под публикацией.

На показе образцы корпоративной униформы разных подразделений автогиганта перемежались с модной повседневной одеждой и дизайнерскими моделями. Действо сопровождалось танцевальными номерами.

Хочется отметить, что музей, в котором проходил показ, является самым большим корпоративным музеем Самарской области – в прошлом году его посетили 90 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом учреждения за все годы существования. На сегодняшний день музей насчитывает 25 тысяч экспонатов, включая редчайшие архивные документы, а также более 90 автомобилей, часть из которых уникальны.

В мае 2025 года экспозиция пополнилась автомобилем Lada Iskra, кузов которого украшен именами более 37 тысяч действующих сотрудников предприятия.

