Новая Lada Vesta Sport — в чем ее уникальность для рынка РФ

Эксперт Ефимов составил портрет покупателя новой Lada Vesta Sport

Дилер «Питер-Лада» составил примерный портрет покупателя новой Lada Vesta Sport.

Как рассказал генеральный директор компании Александр Ефимов, целевую аудиторию модели можно описать одним словом – «петролхэды» (автомобильные энтузиасты).

По словам Ефимова, это люди, которые хорошо разбираются в машинах. Для них важны не только внешность автомобиля, но и его поведение на дороге, драйверские качества. Они следят за миром автоспорта и ценят инженерные решения.

В компании осознают, что Vesta Sport – продукт имиджевый и нишевый, поэтому рекордных продаж от нее не ждут. Тем не менее, уверены в «Питер-Ладе», автомобиль найдет своего покупателя.

Уникальность модели, по мнению дилера, в отсутствии прямых конкурентов на рынке по сочетанию цены, технических характеристик и управляемости.

Lada Vesta Sport
Lada Vesta Sport

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный гибрид в России.

Источник:  «Российская газета»
Фото:АВТОВАЗ
06.03.2026 
Фото:АВТОВАЗ
