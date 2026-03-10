#
Нива стала популярнее китайских кроссоверов

В начале марта Niva Travel обошла по продажам кроссовер Haval Jolion

Казалось бы, гегемония Нивы в сегменте SUV окончательно осталась в прошлом, но локальные победы ей все еще по силам.

140 сил и 200 момента — подробности по Ниве с новым мотором

Со 2 по 8 марта россияне купили 1238 новых внедорожников Lada Niva Travel, что позволило модели впервые за долгое время стать лидером сегмента и оставить позади бестселлер всей новой эпохи, Haval Jolion. Тот, привычно лидируя всего неделю назад, в этот раз откатился на вторую строчку с результатом 1167 проданных машин. А замкнул тройку «русифицированный» Chery – Tenet T7, который в феврале первенствовал три недели кряду.

В общем, конкурентов у Нивы более чем достаточно. Тем паче, что чуть ниже по рейтингу на минувшей неделе расположились Tenet T4, Haval M6, Belgee X50, Geely Monjaro, а также неожиданная Mazda CX-5 и вполне ожидаемый Haval F7. Ну а замыкает топ-10 «старшая сестра» нынешней победительницы – классическая трехдверка Niva Legend. Вам что больше нравится, новые российские «китайцы» или старые российские Нивы?

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
10.03.2026 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-65