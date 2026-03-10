Нива стала популярнее китайских кроссоверов

В начале марта Niva Travel обошла по продажам кроссовер Haval Jolion

Казалось бы, гегемония Нивы в сегменте SUV окончательно осталась в прошлом, но локальные победы ей все еще по силам.

Со 2 по 8 марта россияне купили 1238 новых внедорожников Lada Niva Travel, что позволило модели впервые за долгое время стать лидером сегмента и оставить позади бестселлер всей новой эпохи, Haval Jolion. Тот, привычно лидируя всего неделю назад, в этот раз откатился на вторую строчку с результатом 1167 проданных машин. А замкнул тройку «русифицированный» Chery – Tenet T7, который в феврале первенствовал три недели кряду.

В общем, конкурентов у Нивы более чем достаточно. Тем паче, что чуть ниже по рейтингу на минувшей неделе расположились Tenet T4, Haval M6, Belgee X50, Geely Monjaro, а также неожиданная Mazda CX-5 и вполне ожидаемый Haval F7. Ну а замыкает топ-10 «старшая сестра» нынешней победительницы – классическая трехдверка Niva Legend. Вам что больше нравится, новые российские «китайцы» или старые российские Нивы?