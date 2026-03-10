Как понять, что машина битая: признаки скрытого ремонта автомобиля

«СберАвто»: скрытый кузовной ремонт можно распознать по зазорам и краске

Даже идеальная запись в электронном паспорте автомобиля не гарантирует, что машина не побывала в серьезной аварии. Эксперты сервиса «СберАвто» рассказали, на какие детали нужно обратить внимание при осмотре подержанного авто.

Главная опасность на вторичном рынке – автомобили, которые ремонтировались за свой счет. Информация о таком ДТП не попадает в официальные реестры, и покупатель видит лишь «чистую» историю. Выявить скрытый кузовной ремонт можно только путем тщательного осмотра.

Визуальный осмотр: на что смотреть в первую очередь

Геометрия кузова

Первое, что бросается в глаза, – это неравномерные зазоры между дверями, крыльями, капотом и багажником. Если щели с одной стороны шире, чем с другой, или детали «гуляют» – это явный признак деформации или некачественной замены элементов.

Лакокрасочное покрытие (ЛКП)

Разный оттенок соседних деталей (например, крыло ярче двери) или матовая, «шагреневая» поверхность указывают на перекраску. Особенно подозрительно выглядит идеально свежая деталь на фоне остального, слегка потертого кузова.

Технические нюансы и «скрытые» признаки

Состояние сварки

Откройте капот и осмотрите швы в районе лонжеронов и арок. Заводская сварка всегда ровная и аккуратная. Если вы видите неровные, грубые швы или следы коррозии в местах соединений – машина подвергалась серьезному стапельному ремонту.

Эффект «ряби»

Посмотрите на отражение горизонтальных линий (например, вывесок магазинов) в боку автомобиля. Если отражение «плывет» или искажается, это верный признак толстого слоя шпатлевки, которой пытались скрыть вмятины.

Маркировка стекол

Производители редко ставят на конвейер стекла разных брендов. Если дата выпуска на одном из стекол сильно отличается от остальных или стоит логотип другой фирмы, скорее всего, его меняли после удара.

Профессиональный подход

Самостоятельный осмотр, даже самый внимательный, не заменит инструментальную диагностику. Эксперты советуют не ограничиваться толщиномером (нужен опыт его применения), а загнать машину на подъемник. Специалист проверит геометрию кузова и скрытые полости. Если автомобиль находится в другом городе, можно заказать выездную экспертизу с фотофиксацией.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.