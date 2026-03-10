#
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
10 марта
Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах
Lada Largus CNG
10 марта
Ларгус с запасом хода в 1 тыс. км стал доступнее: подробности
Беспилотный КАМАЗ-54901
10 марта
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без водителя в салоне
Ошибки, которые совершают водители при мойке машины

Пять ошибок на автомойке: как собственноручно не испортить покрытия в машине

Многие автовладельцы не подозревают, что, пытаясь навести чистоту, они методично вредят лакокрасочному покрытию и салону автомобиля.

Эксперты предупреждают: банальное средство для мытья посуды способно сделать краску тусклой всего за пару применений, ведь агрессивная химия безжалостно разъедает защитный слой воска. Используйте специальные средства для очистки кузова – они разработаны таким образом, чтобы быть эффективными и безопасными.

Не меньшую опасность таит и желание протереть информационный экран спиртовой салфеткой – это действие лишит дисплей дорогого антибликового покрытия. Для чистки автомобильных экранов лучше использовать средства для телевизоров и ноутбуков – без агрессивных составляющих.

В погоне за идеальным блеском водители часто нарушают технологию нанесения воска, оставляя его засыхать намертво, а потом мучаются, пытаясь стереть твердую корку. Лучше всего начать наносить воск с одной стороны автомобиля, и только после завершения работы над ней переходить к другой.

Колеса, вопреки распространенному мнению, лучше мыть первыми, иначе грязь с них гарантированно разлетится по только что вымытому кузову.

Кроме того, эксперты советуют завести разноцветные полотенца для разных зон. Стоит помнить, что повторное использование полотенца, на которое ранее была нанесена жидкость для мытья окон, приведет к появлению разводов, даже если его прополоскали. Есть смысл завести разноцветные полотенца для каждого типа покрытий: для сидений, панелей, кузова, окон и так далее.

Источник:  Авто Mail
Алексеева Елена
Фото:freepik / artursafronovvvv
10.03.2026 
