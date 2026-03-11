Этот материал позволяет электромобилям в России заряжаться намного быстрее

Эксперты доказали важность применения алюминия при выпуске ЭЗС для электрокаров

В столице по программе «Энергия Москвы» создана и продолжает расти самая развитая в России сеть энергозарядных станций (ЭЗС), по данным Московский транспорт, в Москве действуют 405 ЭЗС, еще для 1078 уже определены адреса размещения.

Программа «Энергия Москвы» столичной мэрии направлена на повышение экологичности городского транспорта посредством стимулирования использования электромобилей. Создание зарядной инфраструктуры – важнейшая часть программы.

Программа была запущена в 2020 году и сделала возможным появление российского производства зарядных станций.

«Правительство Москвы обсуждало программу с тогда еще потенциальными исполнителями, совместно разрабатывался единый стандарт. КБ нашей компании разработало медленные, быстрые и ультрабыстрые станции, мы освоили производство и управление ЭЗС. Размер программы позволил появиться и другим российским производителям и не отстать от иностранных конкурентов, российские компании выигрывают конкуренцию с европейскими и китайскими поставщиками ЭЗС», – рассказал гендиректор компании EVA Intermobility Илья Мартюшов.

«Важно отметить, что утвержденный столичной мэрией единый стандарт ЭЗС подразумевал применение алюминия в конструкции корпуса– именно это определило эстетичность новой инфраструктуры, позволило станциям органично вписаться в пейзаж одного из ведущих мировых мегаполисов», – отметил руководитель проекта Алюминиевой ассоциации Данила Федотов.

ЭЗС эксплуатируются в условиях агрессивной внешней среды: круглый год подвержены осадкам, в зимнее время – воздействию дорожных реагентов. Коррозионная стойкость алюминия обеспечивает корпусам станций долговечность и эстетичный вид на всем жизненном цикле без дополнительных эксплуатационных расходов, продолжает Федотов. Алюминий очень технологичный материал и позволяет воплощать сложные архитектурные и дизайнерские решения, затрудненные или невозможные с другими материалами, например, со сталью.

Другое преимущество алюминиевого корпуса заключается в том, что благодаря высокой теплопроводности «крылатого» металла он лучше отводит тепло от станции, чем, например сталь, добавил эксперт. При повышении мощности ЭЗС неизбежно растет и тепловыделение, алюминий помогает избежать перегрева оборудования.

Сейчас 60% ЭЗС по программе «Энергия Москвы» являются быстрыми - имеют мощность 50-60 кВт или 150 кВт (позволяют полностью зарядить электромобиль соответственно за 30-40 или 15-20 минут). Остальные наземные станции медленные – при мощности 22 кВт на зарядку уходит около двух часов.

Отдельные ЭЗС или небольшие сети станций есть почти во всех крупных городах, появляется много частных станций, в том числе на трассах между городами и даже в небольших объектах размещения, но Москва сильно всех опережает, отметил Илья Мартюшов.

Максим Ликсутов , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Продолжаем развивать надежную и доступную зарядную инфраструктуру по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина.

Наша цель – создать все необходимые условия, чтобы больше горожан выбирали экологичные и бесшумные электромобили. За электротранспортом будущее, поэтому его внедрение в транспортную систему города – наш безусловный приоритет.

Евгений Васильев , директор по развитию внутренних рынков компании «Русал»:

– Алюминий является важнейшим металлом для всех отраслей, связанных с автономным электротранспортом, для производства электромобилей, аккумуляторных батарей, энергозарядной инфраструктуры. Другим отечественным алюминиевым решением для ЭЗС стал зарядный кабель с коннектором с жилой из алюминиевого сплава», – директор РУСАЛа по развитию потребления алюминия Евгений Васильев.