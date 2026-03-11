#
Водителям напомнили о весенней опасности на дорогах

Эксперт Иванов предупредил мотоциклистов об опасности весенних дорог

С установлением плюсовой температуры в Москве и области дороги начали стремительно освобождаться ото льда. Этим поспешили воспользоваться самые нетерпеливые байкеры, которые уже выехали на сухой асфальт.

Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов дал рекомендации по безопасности. Эксперт акцентирует внимание на погодных сюрпризах: несмотря на дневное тепло, по ночам возможны заморозки, что делает дороги опасными для двухколесного транспорта.

Кроме того, автомобилисты за зимние месяцы отвыкли от соседства с мотоциклами в потоке. В связи с этим байкерам советуют избегать резких маневров и быть максимально предсказуемыми. Автолюбителям же рекомендуют не пренебрегать поворотниками и тщательнее контролировать ситуацию в зеркалах заднего вида.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  Quto
