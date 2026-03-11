#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот материал позволяет электромобилям в России заряжаться намного быстрее
11 марта
Этот материал позволяет электромобилям в России заряжаться намного быстрее
Эксперты доказали важность применения алюминия...
GAC раскрыла детали паркетника, который едет в Россию с запасом хода 580 км
11 марта
GAC раскрыла детали паркетника, который едет в Россию с запасом хода 580 км
Продажи нового электрического кроссовера GAC...
Белый дым из трубы — «забить» или чинить?
11 марта
Белый дым из трубы — «забить» или чинить?
Авто Mail рассказал, в каких случаях белый дым...

Кроссовер популярного бренда получил полный привод — есть цена

Полноприводные кроссоверы Jetour X90+ появятся у дилеров бренда до конца марта

Кроссовер Jetour X90+ обзавелся полноприводной версией – до конца марта такие автомобили должны появиться у официальных дилеров бренда, сообщает пресс-служба.

Рекомендуем
Популярный бренд перестал продавать в РФ две модели — что происходит?

Силовой агрегат – 2.0 турбо на 245 л.с. и 375 Нм в паре с 8-ступенчатой АКП, передающей момент на обе оси.

Важный нюанс: полноприводный Jetour X90+ может быть исключительно семиместным – в этой конфигурации у кроссовера три варианта объема багажника: 104, 486 или же 1052 литра при сложенных двух рядах. Новая комплектация получила название Люкс 2.0T 8АКП.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроссовер популярного бренда получил полный привод — есть цена

Jetour X90+, Люкс 2.0T 8АКП (полный привод):

  • полностью светодиодная оптика,
  • колесные диски 20",
  • отделка сидений – кожа,
  • панорамная крыша с люком,
  • бесключевой доступ,
  • камеры кругового обзора,
  • экран мультимедиа 12,3",
  • аудиосистема Sony с 8 динамиками,
  • беспроводная зарядка 15 Вт,
  • поддержка Apple CarPlay и Android Auto,
  • вентиляция и электрорегулировка водительского сиденья,
  • пакет систем помощи водителю,
  • третий ряд – обдув кондиционированным воздухом с отдельным блоком управления.

Как и остальные версии Jetour X90+, новая адаптирована под Россию: оцинковка деталей кузова, увеличеный бачок омывайки, расширенные теплые опции – греются все сиденья, руль, зеркала, лобовое и форсунки. Доступно пять цветов кузова: белый, черный, серый, синий и зеленый. По интерьеру – пока только черный. Стоимость полноприводного Jetour X90+ в комплектации Люкс 2.0T 8АКП составляет 3 999 000 рублей с учетом спецпредложений.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 42
11.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour X90 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв