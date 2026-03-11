Кроссовер популярного бренда получил полный привод — есть цена

Полноприводные кроссоверы Jetour X90+ появятся у дилеров бренда до конца марта

Кроссовер Jetour X90+ обзавелся полноприводной версией – до конца марта такие автомобили должны появиться у официальных дилеров бренда, сообщает пресс-служба.

Силовой агрегат – 2.0 турбо на 245 л.с. и 375 Нм в паре с 8-ступенчатой АКП, передающей момент на обе оси.

Важный нюанс: полноприводный Jetour X90+ может быть исключительно семиместным – в этой конфигурации у кроссовера три варианта объема багажника: 104, 486 или же 1052 литра при сложенных двух рядах. Новая комплектация получила название Люкс 2.0T 8АКП.

Jetour X90+, Люкс 2.0T 8АКП (полный привод):

полностью светодиодная оптика,

колесные диски 20",

отделка сидений – кожа,

панорамная крыша с люком,

бесключевой доступ,

камеры кругового обзора,

экран мультимедиа 12,3",

аудиосистема Sony с 8 динамиками,

беспроводная зарядка 15 Вт,

поддержка Apple CarPlay и Android Auto,

вентиляция и электрорегулировка водительского сиденья,

пакет систем помощи водителю,

третий ряд – обдув кондиционированным воздухом с отдельным блоком управления.

Как и остальные версии Jetour X90+, новая адаптирована под Россию: оцинковка деталей кузова, увеличеный бачок омывайки, расширенные теплые опции – греются все сиденья, руль, зеркала, лобовое и форсунки. Доступно пять цветов кузова: белый, черный, серый, синий и зеленый. По интерьеру – пока только черный. Стоимость полноприводного Jetour X90+ в комплектации Люкс 2.0T 8АКП составляет 3 999 000 рублей с учетом спецпредложений.