Кроссовер популярного бренда получил полный привод — есть цена
Кроссовер Jetour X90+ обзавелся полноприводной версией – до конца марта такие автомобили должны появиться у официальных дилеров бренда, сообщает пресс-служба.
Силовой агрегат – 2.0 турбо на 245 л.с. и 375 Нм в паре с 8-ступенчатой АКП, передающей момент на обе оси.
Важный нюанс: полноприводный Jetour X90+ может быть исключительно семиместным – в этой конфигурации у кроссовера три варианта объема багажника: 104, 486 или же 1052 литра при сложенных двух рядах. Новая комплектация получила название Люкс 2.0T 8АКП.
Jetour X90+, Люкс 2.0T 8АКП (полный привод):
- полностью светодиодная оптика,
- колесные диски 20",
- отделка сидений – кожа,
- панорамная крыша с люком,
- бесключевой доступ,
- камеры кругового обзора,
- экран мультимедиа 12,3",
- аудиосистема Sony с 8 динамиками,
- беспроводная зарядка 15 Вт,
- поддержка Apple CarPlay и Android Auto,
- вентиляция и электрорегулировка водительского сиденья,
- пакет систем помощи водителю,
- третий ряд – обдув кондиционированным воздухом с отдельным блоком управления.
Как и остальные версии Jetour X90+, новая адаптирована под Россию: оцинковка деталей кузова, увеличеный бачок омывайки, расширенные теплые опции – греются все сиденья, руль, зеркала, лобовое и форсунки. Доступно пять цветов кузова: белый, черный, серый, синий и зеленый. По интерьеру – пока только черный. Стоимость полноприводного Jetour X90+ в комплектации Люкс 2.0T 8АКП составляет 3 999 000 рублей с учетом спецпредложений.
