Россияне бросились скупать «ушедшие» иномарки: названы причины ажиотажа

Сергей Целиков: Продажи автомобилей глобальных брендов выросли в 2,5 раза

В первые месяцы 2026 года российский авторынок столкнулся с парадоксальным явлением: взлетели продажи автомобилей брендов, которые официально покинули страну.

Если в начале прошлого года доля таких машин составляла скромные 6%, то сейчас она уверенно преодолела планку в 15%, а количество проданных авто увеличилось в два с половиной раза.

Как пояснил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, весь прошлый год многие потенциальные покупатели пребывали в режиме «ждунов». На фоне громких политических новостей и начала переговоров в 2025 году у многих была иллюзия, что западные и японские концерны вот-вот вернутся, и тогда цены упадут, а выбор станет шире. Однако время шло, обещанного возврата не происходило, и люди осознали, что ждать больше нечего – нужно брать то, что есть сейчас.

Ситуацию подогрел и чисто экономический фактор: с 1 декабря прошлого года изменились правила утилизационного сбора. На рынке окрепло убеждение, что возможности для ввоза доступных иномарок по параллельному импорту могут вскоре серьезно сократиться или вовсе исчезнуть. Это подтолкнуло колеблющихся к решительным действиям, и спрос рванул вверх.

Лидером гонки неожиданно стала Mazda: за два месяца на учет поставили почти 5 тысяч таких автомобилей, преимущественно за счет популярной модели CX-5.

Вслед за ней расположились привычные лидеры прошлых лет – Toyota (4093 шт.), немецкие BMW (2180 шт.) и Volkswagen (2036 шт.), а также чешская Skoda (1518 шт.). Интересно, что основная масса этих машин, а именно более двух третей, произведена вовсе не в Японии или Германии, а на заводах в Китае. Тем не менее, покупателей это уже не смущает.

Почти 80% приобретаемых «глобальных» авто – это кроссоверы, которые россияне по-прежнему считают одними из лучших.