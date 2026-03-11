#
Весеннее оживление началось: продажи новых машин впервые за год вышли в плюс

Эксперт Целиков: Продажи новых легковых авто в РФ за 10 недель выросли на 2,7%

Впервые с начала 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России показали положительную динамику относительно прошлого года, сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

По информации эксперта, за первые 10 недель 2026 года в стране было реализовано 195,4 тысячи новых легковых машин. Этот результат на 2,7% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Примечательно, что еще неделей ранее рынок оставался в минусе: за 9 недель падение составляло 0,5% (172,6 тысячи автомобилей).

Целиков обращает внимание на особенности календаря: первая неделя 2026 года (с 29 декабря по 4 января) фактически была переходной из 2025-го, поэтому статистика требует осторожной интерпретации в привязке к месячным данным.

Эксперт прогнозирует, что положительная тенденция сохранится в ближайшие недели. Основание для оптимизма – низкая сравнительная база прошлой весны.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
11.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
